Confira as vagas disponíveis na unidade de Votuporanga

publicado em 23/01/2018

As inscrições para o Sisu começam nesta terça (23) e vão até o dia 26 de janeiro de 2018 (Foto: Reprodução internet)

O IFSP Câmpus Votuporanga oferece 160 vagas para cursos superiores gratuitos no primeiro semestre de 2018 por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições acontecem entre os dias 23 e 26 de janeiro de 2018.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 e ter obtido nota na redação diferente de zero. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico http://sisu.mec.gov.br. Não há cobrança de taxa de inscrição.

As 160 vagas são distribuídas em 4 cursos: 40 vagas em Engenharia Civil, 40 vagas em Engenharia Elétrica, 40 vagas em Licenciatura em Física e 40 vagas em Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Veja a relação dos cursos ofertados pelo IFSP no Edital nº 909/2017.





Datas do Sisu





Período de inscrições: 23/01 a 26/01





Resultado da chamada regular: 29/01





Prazo para participar da lista de espera: 29/01 a 07/02





Matrícula da chamada regular: 30/01 a 07/02





Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições de ensino: a partir de 09/02