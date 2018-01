O anúncio oficial será hoje, às 8h, no Gabinete do prefeito João Dado, no Paço Municipal

publicado em 29/01/2018

Gilvan dos Santos será anunciado nesta terça-feira como novo secretário de Direitos Humanos (Foto: A Cidade)

Da redação

Após a saída do vereador Emerson Pereira (SD) da função de secretário da pasta de Direitos Humanos, no último sábado, Gilvan dos Santos (PR), vereador suplente da coligação PR-SD-PP, deixou a sua cadeira no Legislativo e assume a Secretaria de Direitos Humanos. O anúncio oficial será hoje, às 8h, no Gabinete do prefeito, no Paço Municipal.

A decisão do prefeito João Dado ocorreu após um vídeo divulgado pelo vereador Emerson Pereira nas redes sociais na última sexta-feira, em que manifestava sua insatisfação e acusava a Santa Casa de Votuporanga. No vídeo, ele afirma que pediu uma vaga de transferência para uma mulher, Felizinda Maria Conceição dos Santos, de 80 anos, que faleceu por conta de um câncer.

No mesmo dia, a Santa Casa emitiu uma nota explicando o seu lado e, na tarde de sábado, a Prefeitura divulgou um decreto que constava a exoneração de Emerson Pereira do cargo de secretário da pasta de Direitos Humanos, sendo que César Camargo, secretário de Governo, acumulou provisoriamente a função de chefe da Secretaria.

Durante o fim de semana, especulações já constavam o nome de Gilvan dos Santos para assumir a Secretaria de Direitos Humanos. Em entrevista ao A Cidade, ele afirmou que uma reunião foi realizada na tarde do último sábado em que o prefeito João Dado cogitou o seu nome para a pasta.

“Eu recebi a notícia com bastante surpresa e alegria. Todos estão apoiando e peço a Deus para que eu possa fazer um bom trabalho se estiver à frente da Secretaria de Direitos Humanos. Ele vai divulgar oficialmente pela manhã”, disse Gilvan dos Santos.

Antes de assumir a pasta, Gilvan Carlos dos Santos foi empossado na Câmara Municipal de Votuporanga, dez dias após a morte do vereador Valentim Élcio Curti, no dia 24 de novembro do ano passado. Gilvan tem 58 anos, é casado, tem três filhos e cinco netos. Seu reduto eleitoral é a Zona Norte da cidade, onde garante que sempre atuou na parte social. Na sua primeira passagem pela Câmara, criou o Conselho Municipal da Consciência Negra. Já passou pela Secretaria de Esportes. Gilvan era vice-líder de Governo do prefeito João dado.