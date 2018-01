Item poderá ser arrematado conforme o maior lance; evento será realizado no Campus Centro da Instituição, às 8h30, no dia 23 de fevereiro

publicado em 31/01/2018

O item poderá ser examinado pelos interessados de segunda a sexta-feira, das 8h às 11 horas e das 14h às 17 horas (Foto: Divulgação/Unifev)

A Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV) promoverá, no próximo dia 23 de fevereiro, às 8h30, no Campus Centro, um leilão de uma torre estaiada, do tipo maior lance ou oferta.O item poderá ser examinado pelos interessados de segunda a sexta-feira, das 8h às 11 horas e das 14h às 17 horas, próximo à Cidade Universitária, entre as avenidas Prefeito Mário Pozzobon e Jerônimo Figueira da Costa. É necessário agendamento prévio pelo telefone (17) 3405-999, ramal 812.O Edital completo está à disposição no Setor de Licitações da Instituição, localizado no Campus Centro (rua Pernambuco, nº 4.196), e no site www.unifev.edu.br, na aba Editais/Licitações.Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone citado acima ou pelo e-mail: fev@fev.edu.br.