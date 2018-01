Grupo de voluntários recebeu materiais para a confecção de 2.000 fraldas, atendendo pacientes do SUS

publicado em 30/01/2018

Voluntários dedicam seus dias a atender as necessidades dos assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Mãos que cortam, medem, costuram, que ajudam o próximo. No fraldário da Santa Casa de Votuporanga, toda a demonstração de amor ao paciente. Voluntários dedicam seus dias a atender as necessidades dos assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), comprovando que solidariedade tem tudo a ver com saúde.Grupos de produção e acabamento foram criados, para trabalhar três vezes na semana. Com a união de esforços, são confeccionadas de 60 a 80 fraldas geriátricas por dia, que são entregues para a Farmácia e levadas para quem realmente precisa. “Os produtos são distribuídos a pacientes que não tem condições de comprar, auxiliando na nossa demanda”, explicou a psicóloga Isabela Lucas Lima.São 15 anos de atuação, que iniciou com o Projeto Renascer. Anisia Gonçalves Aguiar acompanhou a ideia que se tornou em ação com o coração repleto de gratidão. “Marlene Chinelato e Cida Stefanelli chamaram as amigas para fazer a brinquedoteca do Hospital. Em seguida, surgiu o fraldário. Aos poucos, a iniciativa foi tomando forma, graças às diversas atividades que promovemos para arrecadar recursos. Todo dinheiro era destinado para materiais para auxiliar na demanda da Instituição”, contou.Bazar de sobremesa, doces, brechós de roupas, tudo com objetivo do bem: levantar verba para o projeto. As promoções continuam até hoje e o grupo também recebe doações como a da 1ª Igreja Batista de Votuporanga, que possibilitou a confecção de duas mil fraldas.O representante da Igreja, Alvimar Martins Marques, acompanhou a produção nesta semana. “Eu já estive no fraldário há algumas vezes e constatei a necessidade de alguns materiais. Ao ver eles manuseando com nossa contribuição, é muito gratificante. Vejo que é um trabalho de Deus, a favor do próximo. Cada um deles deixou seus afazeres para ajudar os pacientes, isso é muito bonito”, afirmou.Com disposição de fazer o bem, dona Delourdes Araújo Xavier, de 84 anos, não para. “Adoro estar aqui. Fui convidada a participar há 15 anos e este projeto me deixa muito alegre. Quero fazer muito mais pela Santa Casa”, disse.O fraldário oferece espaço para todos, até mesmo para homens. “Sempre quis ser voluntário e procurei a Instituição para ver em qual setor poderia ajudar. Fico na parte de produção das fraldas e me sinto realizado. Colaborar com o próximo é dom de Deus, temos em nosso coração o mandamento de servir com o melhor de cada um de nós”, complementou José Carlos Martins Ribeiro.O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a 1ª Igreja Batista. “Essa doação nos auxilia potencialmente para atender a demanda de nossos pacientes. O fraldário é um local que nos enche de orgulho, por ter voluntários ativos e que não medem esforços, pensando sempre em como fazer o bem. Esperamos que mais instituições possam contribuir com o projeto, que é repleto de amor”, finalizou.O grupo de voluntários é formado por: Anisia Gonçalves Aguiar, Delourdes Araújo Xavier, José Carlos Martins Ribeiro, Dulcineia da Silva Lopes, Aparecida Manffré, Nanci Paronetto, Angela Aparecida Baraldo Hoppner e Maria Leda Zanovelli.