A partir desta quarta-feira (17/1), Votuporanga sedia a segunda edição da “Ciranda Teatral”, um festival independente de teatro, cujas apresentações contam com o fomento oferecido pela última edição do programa Bolsa Cultura, organizada em 2017 pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.

As atrações que integram a programação do festival têm entrada gratuita e foram selecionadas por meio do mais recente edital do Bolsa Cultura (nº 03/2017). Anualmente, o programa contempla projetos culturais independentes, em áreas como literatura, música, artes cênicas, cultura popular, artesanato e artes visuais.

Dando início às atividades da 2ª “Ciranda Teatral”, a Cia. Circo de Quintal apresenta, nesta quarta-feira (17/1), o espetáculo “Com a pulga atrás da orelha”, às 20h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

Na quinta-feira (18/1), o Centro de Convenções recebe, às 20h, a performance teatral “Tripla Realidade”, apresentada pelo Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (NIAC), e, logo em seguida, às 20h15, o espetáculo de contação “Chuva de Histórias”, com Gabriela Carvalho.

Já na sexta-feira (19/1), a Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado” sedia uma oficina de ballet aéreo, coordenada pela professora Andréia Stos Zdunek. O público poderá participar da atividade no período da manhã, das 9h às 11h.

Também na sexta, as companhias Abayomi e Arca apresentam o espetáculo teatral “A Cantora Careca”, a partir das 20h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. A atração tem classificação indicativa de 12 anos.

No domingo (21/1), o Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” sedia a oficina “Introdução ao Ofício do Palhaço”, com a Cia. 2 Atos. A capacitação será realizada das 16h às 18h, na Sala de Oficinas do primeiro piso do prédio. Foram disponibilizadas 20 vagas para participantes com idade a partir de 10 anos. As inscrições podem ser feitas no local, alguns minutos antes do início da atividade.

Já às 18h10, a Sala Cinema Cultural do Centro de Cultura e Turismo recebe o espetáculo “A Pisadeira”, com Luana Zafani Ramos.