O palestrante diretor da Vilage Marcas e Patentes, Alcir Paula orientou que, diante de um cenário cada vez mais competitivo, registrar a marca é o principal passo para o empreendedor garantir seu direito no mercado, sendo que o expressivo número de depósitos de marcas que o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial recebe anualmente, mostra que o empresariado nacional vem tomando consciência da importância do registro de marcas, não apenas como proteção de seu uso, mas, também como um bem material de valor econômico.

"Após a palestra, entendo que ficou claro às empresas que a marca e a patente são bens patrimoniais intangíveis, que se valorizam a cada dia e, em muitos casos tornam-se mais valiosas que os demais bens tangíveis da empresa", destaca o gerente do Espaço Empresarial, Ricardo Zaccarelli Lopes.

Integrado à estrutura da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, o Espaço Empresarial, visa, entre outras ações, fomentar o surgimento de novas empresas por intermédio de uma incubadora, além de aumentar a competitividade dos micro e pequenos empreendedores.

Instalada no Centro do Empreendedor, a incubadora do Espaço Empresarial atualmente abriga três empresas, a Fábrica de Produtos, Lagartola Design e Oficina de Costura J&J, e, em breve, será aberto edital para mais empreendedores interessados. "Dentro do universo empresarial, a concorrência é cada vez mais acirrada e os direitos de propriedade podem não ser respeitados, por isso, mesmo não sendo obrigatória, a proteção é um instrumento que deve fazer parte de uma estratégia de negócios", destaca o secretário Flávio Piacenti Junior. "Mesmo que não tenham interesse no momento, já que as empresas ainda estão se consolidando, é importante que nossos incubados recebam este tipo de informações", finaliza.