Inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 2 de fevereiro, das 7h30 às 17h, na sede da instituição

publicado em 24/01/2018

Foram disponibilizadas mais de 100 vagas, voltadas para alunos com idade entre 10 e 18 anos (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Mantida pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, a Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’” está com inscrições abertas para jovens interessados no aprendizado de instrumentos musicais.Foram disponibilizadas mais de 100 vagas, voltadas para alunos com idade entre 10 e 18 anos, nos cursos de violino, violão popular, viola de arco, violoncelo e percussão popular e erudita.Serão oferecidas, ainda, aulas de contrabaixo acústico, para alunos com idade de até 22 anos, e de musicalização infantil com flauta-doce, para crianças a partir de 8 anos. Todos os cursos são gratuitos e não exigem conhecimento prévio de música pelo aluno.As vagas para cada instrumento são limitadas e as inscrições podem ser feitas até 2 de fevereiro (sexta-feira), das 7h30 às 17h, na sede da Escola Municipal de Artes, localizada na rua São Paulo, n° 3456 (Patrimônio Novo). O início das aulas está previsto para o dia 5 de fevereiro (segunda-feira). Para mais informações, o telefone da Escola é o (17) 3422-4288.Orquestra SinfônicaAlém das inscrições abertas para diversos cursos musicais, a Escola Municipal de Artes também está com vagas disponíveis para os interessados em participar dos ensaios e apresentações dos conjuntos que compõem a Orquestra Sinfônica da instituição. Os candidatos já devem ter domínio de algum instrumento e conhecimentos de teoria musical e leitura de partituras.Ao todo, são três níveis de orquestra: iniciante, intermediário e avançado. Não há limite de idade e não é necessária matrícula.Para a participação nos conjuntos, são oferecidas vagas tanto para intérpretes dos instrumentos cuja execução é ensinada pela Escola quanto para músicos que toquem: flauta transversal, clarineta, oboé, saxofone, trompa, trompete e trombone. É importante ressaltar que os interessados em integrar as atividades da orquestra devem possuir instrumento próprio.SERVIÇO:Inscrições para cursos musicais da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’”Data: até 5 de fevereiro (sexta-feira)Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17hEndereço: Rua São Paulo, n° 3456 - Patrimônio NovoTelefone: (17) 3422-4288Inscrições gratuitas