Em entrevista ao A Cidade, Emerson disse que é um direito e que outros vereadores já entraram com ações semelhantes

publicado em 29/01/2018

De acordo com o vereador, os processos são referentes aos 13º salários dos anos de 2009 a 2012 e às férias referentes a janeiro até dezembro de 2016 (Foto: Arquivo/A Cidade)

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br

O ex-secretário de Direitos Humanos e vereador eleito, Emerson Pereira (SD), entrou com duas ações contra a Prefeitura de Votuporanga por volta de dez meses. De acordo com o vereador, os processos são referentes aos 13º salários dos anos de 2009 a 2012 e às férias referentes a janeiro até dezembro de 2016.

“As ações são para requerer os 13º salários de 2009 a 2012, que daria por volta de R$ 12 mil mais juros e correção monetária e férias no valor de R$ 3 mil, acrescentando juros e correção também. Outros vereadores já entraram com a ação para garantir que a Justiça determine os valores. Já ganhei essas ações em primeira instância e agora a Prefeitura vai recorrer. Estou fazendo a mesma coisa que o atual prefeito pleiteou no início do ano passado com um projeto de Lei e, na época, me parabenizou por pleitear também”, disse Emerson Pereira.

Ele ainda ressaltou que “esse dinheiro está melhor na minha mão para ajudar pessoas que precisam. Prefiro isso, a deixar na Prefeitura de Votuporanga. Quero receber centavo por centavo da Prefeitura”.

O jornal A Cidade solicitou um posicionamento da Prefeitura de Votuporanga, mas até o fechamento desta reportagem não obteve resposta.