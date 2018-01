Ligação provisória de energia pode ser solicitada até o dia 5 de fevereiro nos espaços de atendimento da concessionária

publicado em 30/01/2018

A Elektro reforça as orientações de segurança para quem vai fazer uso de energia elétrica em barracas por meio de ligações provisórias durante os dias de folia (Foto: Reprodução)

O carnaval está se aproximando e a Elektro reforça as orientações de segurança para quem vai fazer uso de energia elétrica em barracas por meio de ligações provisórias durante os dias de folia. A concessionária também está promovendo ações de combate a ligações clandestinas de energia como forma de prevenir acidentes com comerciantes e foliões.Responsáveis por festas e comerciantes têm até o dia 05 de fevereiro para solicitar ligações provisórias em qualquer Agência de Atendimento da Elektro. É importante respeitar esse prazo, sob o risco de não ter o serviço atendido a tempo. A Elektro ressalta que não é possível fazer ligações provisórias de cargas móveis, tais como vans e caminhões.O maior risco para quem não cumpre as orientações é o curto-circuito. A ligação clandestina pode provocar sobrecarga na instalação elétrica e gerar acidentes graves à população.“ Uma barraca irregular pode pegar fogo, provocar uma explosão e atingir muitas pessoas. Com simples ações é possível evitar situações desagradáveis nesse momento de festa”, explica Guilherme Mafra, Gerente de Saúde e Segurança da Elektro.Ø A montagem de barracas e balões deve ser feita distante da rede elétrica;Ø Não faça ligação clandestina para iluminar barracas ou aumentar a iluminação das ruas. O desvio de energia elétrica implica em riscos de segurança e é crime;Ø Sempre que possível, monte a barraca no mesmo lado da rede elétrica da Elektro, atendendo ao layout apresentado pela prefeitura no momento do licenciamento;Ø Verifique se a instalação elétrica interna da barraca está adequada para suportar todos os equipamentos elétricos e a iluminação;Ø Evite utilizar fios com emendas.Ø Evite o uso de tomadas tipo “T” ou benjamins – isso pode sobrecarregar e causar curto-circuito na instalação;Ø Jamais entre em contato com as tomadas ou interruptores de iluminação, caso esteja com as mãos molhadas ou com os pés descalços.Ø Siga as orientações da Elektro para a instalação do padrão de entrada de energia elétrica que atenda as especificações técnicas exigidas, com aterramento instalado adequadamente para evitar acidentes com a rede elétrica e garantir a segurança da festa.Reconhecida por oito vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro é uma empresa do Grupo Neoenergia. Com atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul, a Elektro tem uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados. A empresa tem 2,5 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).