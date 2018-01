São dois filmes exibidos em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS)

publicado em 12/01/2018

O segundo filme exibido é “Fuga das Galinhas”, das 18h às 19h20, na sala Cinema Cultural (Foto: Reprodução internet)

O Centro de Cultura e Turis mo “Marão Abdo Alfagali” está repleto de atrações para o público conferir amanhã. São dois filmes exibidos em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS).

A primeira exibição é do filme “Piratas Pirados”, das 16h às 17h30, na sala Cinema Cultural. Quando o famoso Capitão Pirata é mais uma vez ignorado pelos rivais Black Bellamy e Liz Perigosa, ele se concentra em vencer o cobiçado troféu Pirata do Ano. Com seu fiel Dodô e uma atrapalhada tripulação ao seu lado, o Capitão Pirata precisará enfrentar uma rainha diabólica, salvar um jovem cientista e jamais perder de vista o que um pirata mais ama: aventura! A classificação é livre.

Em seguida, é exibido o filme “Fuga das Galinhas”, das 18h às 19h20. No galinheiro de uma fazendo inglesa dos anos 1950, galinhas cumprem sua função e vivem pacatamente sonhando com uma vida melhor. Uma delas, Ginger, sonha com a liberdade e planeja sair voando dali junto com suas companheiras. A classificação é livre.