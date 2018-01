Da redação

Considerando que a diretoria da Santa Casa emitiu a seguinte nota: "A Santa Casa de Votuporanga vem a público refutar as declarações inverídicas do nobre vereador Emerson Pereira. O caso exposto foi acompanhado de forma individual por toda a equipe do Hospital, que prontamente atendeu familiares e o próprio edil.

Os colaboradores de nossa Instituição em NENHUM momento deixaram de atender Emerson e familiares, encarando a situação da paciente como séria e preocupante. Nossa Instituição conta com 196 leitos de internações e é referência para 53 municípios da região, assistindo milhares de pacientes diariamente. Seria irresponsabilidade da Instituição retirar a paciente que estava internada em São José do Rio Preto, recebendo tratamento especializado, em oncologia, e levar para nosso Hospital para aguardar leito em corredor.

Reiteramos nosso compromisso com os pacientes de Votuporanga e região em atende-los com o nosso melhor. A diretoria, assim como colaboradores, corpo clínico e prestadores de serviços, atua diariamente para oferecer a melhor assistência. Pedimos consideração e respeito por parte deste vereador, que agrediu e ofendeu a diretoria, médicos e funcionários de nossa Santa Casa, sem razão plausível ou justificável, pelo que deverá responder nos termos da lei. É lamentável que diante de tantos problemas sérios e graves a serem resolvidos, tenhamos que atentarmos a resposta de tão leviana e maldosa. Reprovamos a irresponsável conduta e externamos profundo pesar a família enlutada", o Prefeito do Município de Votuporanga, João Dado, publicou neste sábado (27) o Decreto Nº. 10 219 com o seguinte texto:

Decreto

Considerando as recentes críticas à áreas do Governo pelo titular da pasta de Direitos Humanos, não condizentes com o trabalho e os esforços desenvolvidos pelo Governo Municipal no campo da Assistência Social; Considerando que a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga é parceira fundamental na prestação de assistência à saúde de nossa população e de mais de 50 municípios da Região Noroeste Paulista, há mais de 60 anos, protegendo a vida em atendimento aos princípios que regem o exercício da Medicina, conforme nota oficial divulgada pela Santa Casa; Considerando finalmente, preservar a harmonia e a integração entre os Órgãos da Administração Municipal e com as Organizações da sociedade civil na área da Saúde e da Assistência Social,

DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerado do cargo de provimento em

comissão de Secretário Municipal de Direitos Humanos,

EMERSON PEREIRA, a partir de 27 de

janeiro de 2018.

Art.2º. Fica designado para responder pelo expediente da

Secretaria Municipal de Direitos Humanos, César Fernando

Camargo, Secretário Municipal de