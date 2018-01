Mantido pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) promove, a partir desta terça-feira (16/1), uma programação especial de férias, com atividades voltadas para promoção da autoestima, da integração e da socialização entre as crianças e adolescentes atendidos pelo serviço.

O objetivo da ação é o de oferecer um atendimento diferenciado e continuado ao público do Creas, garantindo, assim, a participação desses jovens nos programas assistenciais durante o período de férias escolares. Entre as atrações oferecidas pela programação, estão sessões de cinema, recreação e atividades lúdicas e esportivas.

Nesta terça (16/1) e quarta-feira (17/1), serão realizadas exibições de filmes no período da tarde, das 13h30 às 16h30, no Cine Votuporanga, com distribuição de pipoca e refrigerante.

Já na sexta-feira (19/1), serão desenvolvidas diversas ações de lazer e recreação, na Estância Lubelle, a partir das 8h. Além de brincadeiras, oficinas e atividades esportivas, haverá um almoço, servido por buffet, para todos os participantes.

De acordo o secretário de Assistência Social, Sérgio Adriano Pereira, a programação organizada pelo Creas é uma importante ferramenta de promoção da cidadania. “Além de auxiliar no resgate da autoestima do público atendido, atividades como essa também potencializam a autonomia dos participantes, contribuindo tanto para a socialização quanto para a integração desses jovens e de seus familiares”, afirmou.