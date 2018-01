A festa, realizada em agosto de 2017, deu prejuízo de mais de R$ 200 mil e tudo pode parar em uma investigação

publicado em 10/01/2018

Ao que tudo indica o início do ano legislativo será quente na Câmara Municipal de Votuporanga (Foto: Jornal A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Ao que tudo indica o início do ano legislativo será quente na Câmara Municipal de Votuporanga. O jornal A Cidade apurou que as contas do 1º Fisav Rodeio Show devem parar em uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito). A festa, realizada em agosto de 2017, deu prejuízo de mais de R$ 200 mil.

Em conversa com A Cidade, na tarde de ontem, o chefe do Poder Legislativo, o vereador Osmair Ferrari (PP), explicou que até o momento nenhum requerimento sobre a questão foi protocolado na Casa de Leis. Caso isso aconteça, o processo é simples. Para ser lido no plenário, o documento precisa ter a assinatura de cinco vereadores. Posteriormente, na sessão seguinte, para a CPI ser instaurada, o pedido tem que ser aprovado por oito vereadores.

De acordo com Osmair, o processo de abertura não é demorado. “Até o momento não chegou nada, mas se chegar, vamos analisar, no entanto todo o trâmite só ocorre com o início das sessões”, explicou. A primeira sessão ordinária do Legislativo será no próximo dia 22, a partir das 18h.

O possível pontapé para a abertura da CPI será de um vereador, por não concordar com o prejuízo que a festa deu.

As finanças do 1º Fisav Rodeio Show, que ocorreu de 3 a 8 de agosto, só foram divulgadas no início desta semana pelo novo presidente do Fundo das Instituições Sociais e Associadas de Votuporanga, José Carlos Rosa. Em exclusiva para o A Cidade, ele revelou que o prejuízo da festa é de R$ 207.277.57.

A intenção de José Carlos é passar a limpo todas as contas. “Uma festa dessa não dá prejuízo assim, por isso quero saber certinho sobre essas contas tintim por tintim”, falou.