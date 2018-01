A data consta no Calendário do Comércio, elaborado a partir do acordo entre os Sindicatos dos Comerciantes e Comerciários

publicado em 02/01/2018

(Foto: A Cidade)

As lojas de Votuporanga abrirão nesta terça-feira (2/1), às 13 horas. A volta da abertura no primeiro dia útil do ano foi uma conquista da ACV - Associação Comercial de Votuporanga, atendendo aos pedidos dos associados.





"É uma data importante para o setor. Ainda há muitas trocas de presente, sem contar as pessoas de outras cidades que estão aproveitando em Votuporanga os dias de folga/férias", destacou o advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.





A data consta no Calendário do Comércio, elaborado a partir do acordo entre os Sindicatos dos Comerciantes e Comerciários. Com isso, é possível que todos se programem antecipadamente para os horários especiais de funcionamento do ano.





Sorteio