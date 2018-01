Nesta quinta-feira (25/1), os colaboradores da rede municipal de ensino de Votuporanga participaram de uma série de capacitações, voltadas para formação de Brigadas de Incêndio, prontas para agir nos momentos necessários e também acompanhar as mudanças e adequações das estruturas das escolas, que contarão com novas instalações de prevenção e combate a incêndios.

Divididos em duas turmas, cerca de 116 profissionais da Secretaria da Educação da Prefeitura se reuniram no Polo UAB para a primeira etapa do curso de brigada, que inclui aulas teóricas, com instruções a respeito de situações de emergência e primeiros socorros.

Durante o curso, os servidores foram esclarecidos quanto a todas as etapas do incêndio, desde o seu reconhecimento até a identificação de seus focos, passando pela propagação do fogo e pelo manejo do extintor para a correta utilização em casos excepcionais.

Com a capacitação, os brigadistas são treinados e habilitados para atuarem na prevenção de acidentes e no auxílio da saída dos alunos com segurança, bem como na prestação dos primeiros socorros e no combate a um princípio de incêndio.

A segunda etapa do curso será ministrada em breve, já nas escolas, com aulas práticas e simulações, tratando sobre prevenção, isolamento e extinção de inícios de incêndio em edificações, bem como a respeito do reconhecimento de áreas de risco e dos métodos adequados de abandono de ambientes.

O treinamento foi oferecido pela empresa Previne, licitada para o trabalho, e contou com as orientações do instrutor Alex Brito.

Adequação das escolas

Ao todo, 21 unidades de ensino municipais, sendo 10 creches e 11 escolas, estão passando por obras de adequação de suas instalações para o combate a incêndios.

Os investimentos da Prefeitura giram em torno de R$ 235 mil e consistem em ações como instalação de extintores, centrais de iluminação de emergência, central de detecção e alarme de incêndio, corrimão e guarda corpo, instalação de sistema de gás, finalização de emergência, adequação do sistema de hidrantes, entre outras melhorias.