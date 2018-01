Evento, gratuito e aberto à comunidade, será realizado na Cidade Universitária; inscrições já estão abertas

publicado em 29/01/2018

O Pós ADM, especialização oferecida pela Pós-Graduação UNIFEV, conveniada à Fundação Getulio Vargas (FGV), realizará, nesta terça-feira (dia 30), o primeiro encontro do ano do Ciclo de Palestras promovido pelo curso. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link: (www.unifev.edu.br/ ciclopalestrasposadm ).

O evento, aberto para os interessados em conhecer a especialização, contará com a palestra Gestão de Negócios: preparando e executando a missão, ministrada pelo Prof. Me. Alexandre Gurgel, da FGV.

Na oportunidade, o palestrante apresentará como a qualidade do planejamento e a atenção na execução são fatores decisivos para qualquer empresa ser bem--sucedida, alcançando, ou mesmo ultrapassando, os objetivos previamente traçados.

Alexandre Gurgel é doutorando em Economia pela UFRJ e mestre em Administração pela FGV. É executivo, empresário, consultor e professor, com mais de 30 anos de experiência, tendo ocupado cargos na alta gestão em empresas públicas e privadas.

Mais informações na secretaria de Pós-Graduação, na Cidade Universitária, ou pelo telefone: (17) 3405-9985.