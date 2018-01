Neste ano, vencimentos começam em fevereiro; Imposto teve a menor correção dos últimos anos

publicado em 05/01/2018

O valor poderá ser parcelado em até dez vezes ou em cota única sem desconto (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga informa que mais de 48 mil carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbana) começarão a ser entregues na próxima semana pelos Correios com previsão de conclusão até o dia 5 de fevereiro.

Neste ano, os vencimentos terão início em fevereiro. O valor poderá ser parcelado em até dez vezes ou em cota única sem desconto. As datas de vencimento variam de acordo com a localização do imóvel, ficando entre os dias 12, 14, 16 ou 18. “Apenas devem se deslocar à Central de Atendimento da Prefeitura os contribuintes que não receberem seus carnês até o dia 5 de fevereiro”, reforçou o secretário da Fazenda, Diogo Mendes Vicentini.

Em 2018, o IPTU teve a menor correção dos últimos anos, de 2,54% com base no índice inflacionário IPCA (Índice de Preços ao Consumidor), medido mês a mês pelo IBGE considerando o acumulado dos últimos 12 meses até setembro. Nos dois anos anteriores, o reajuste registrou média de 9,5%.