Diretoria, funcionários e associados se uniram para colaborar com o Hospital, atendendo demanda de 12 dias aproximadamente

publicado em 05/01/2018

Além de leite, foram doados 25 quilos de alimentos (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

O Assary Clube de Campo deu exemplo de solidariedade e se uniu para uma boa ação: ajudar a Santa Casa de Votuporanga. Diretores, colaboradores e associados arrecadaram 1.200 litros de leite para o Hospital, unindo esporte e generosidade.

A ação surgiu com o jogo festivo em dezembro, com a participação de grandes astros do futebol. Nesta sexta-feira (5/1), foi feita a entrega para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias de pacientes e acompanhantes. Além de leite, foram doados 25 quilos de alimentos.

Estavam presentes: Maurício Santini (atual presidente); Luiz Celso de Oliveira (ex-presidente); os diretores Edson Pistilli, Eronildo dos Santos e Carlos Cerantula; além dos colaboradores Damião da Silva, Jeferson Dias e Vitor Yada. “Conversamos com o Torrinha (Luiz Fernando Góes Liévana – provedor da Santa Casa), que nos relatou das dificuldades. O estatuto do clube apoia ações sociais e Assary está investindo em campanhas em prol de instituições e optamos por ajudar o Hospital, único que atende Sistema Único de Saúde (SUS)”, contou Luiz Celso, então presidente na época do jogo festivo.

Maurício Santini afirmou que mais projetos serão desenvolvidos. “Somos um clube social e devemos fazer nossa parte. Mais iniciativas irão ocorrer, com certeza”, disse.

O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a doação em nome de toda diretoria. “Dependemos de colaborações. Os repasses são insuficientes e ações como essas são muito importantes para a Santa Casa e refletem todo o trabalho desenvolvido pela Instituição. Só temos a agradecer o Assary e a comunidade de Votuporanga e região, que tanto nos ajudam”, destacou.

Jogo festivo

Foram duas partidas com convidados como Doriva (São Paulo), Thiago Ribeiro (Santos), Anderson Pedra (ABC – RN), Glauber (Palmeiras), Regis (Bahia), Martinez (Palmeiras), Jonas (Botafogo), Ricardinho (CAV), Welligton (Málaga, da Espanha), além de jogadores da Seleção Paulista Master: Gilmar (Palmeiras), Wilsão, Vitor e Macedo (São Paulo), Capone e Boiadeiro (Corinthians), Alexandre (Santos) e Zé Carlos, Elivelton, Muller e Edu (Seleção Brasileira).

O Hospital ganhou uma camisa e uma bola autografados pelos jogadores. “Iremos utilizar nossos presentes em eventos beneficentes, como forma de conquistar recursos para nossa Santa Casa, que tanto precisa de verbas para a manutenção de seus atendimentos”, concluiu o provedor.