Márcio Garcia teve embolia pulmonar e ficou internado; como reconhecimento e gratidão aos serviços, entregou o alimento para Hospital

publicado em 26/01/2018

Márcio organizou uma festa solidária, com arrecadações para a Instituição (Foto: Divulgação/Santa Casa)

No dia 19 de dezembro de 2017, deu entrada na Santa Casa de Votuporanga o empresário Márcio da Silva Garcia. Com quadro clínico de embolia pulmonar, o paciente ficou internado no Hospital, recebendo toda a assistência necessária. Um mês depois, em seu aniversário, celebrando a vida e a saúde, ele organizou uma festa solidária, com arrecadações para a Instituição.Márcio e sua esposa, Daniela Ribeiro Gallo Garcia, entraram em contato com a Santa Casa para saber de suas demandas. “São consumidos 70 litros de leite por dia, por isso pensamos em solicitar para nossos convidados o alimento para o Hospital. Fomos atendidos prontamente”, disse.A entrega de 396 litros de leite foi feita nesta semana para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Estamos muito felizes por colaborar com a Santa Casa, que tanto fez por nós”, enfatizaram.O aniversário solidário foi a forma que encontrou para agradecer pelo atendimento que Márcio teve. “Todos os profissionais foram muito atenciosos comigo. Desde a equipe do plantão, da emergência até o último dia que estive na Santa Casa, não tive reclamações para fazer, somente elogios. Eles foram muito prestativos e cuidadosos”, afirmou.Daniela complementou que espera que a doação possa ser incentivo para os moradores. “As pessoas podem aproveitar as datas comemorativas como os aniversários, em que refletimos sobre a importância da vida, para fazer o bem. Seria uma corrente de ações positivas, voltadas para os pacientes que estão internados no Hospital”, disse.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a doação. “Ficamos muito felizes quando recebemos contribuições, porque entendemos que a forma em que a comunidade utiliza para demonstrar a satisfação de nossos atendimentos. O caso do Márcio é um exemplo de um paciente que precisou da Santa Casa e, que, como forma de reconhecer a assistência, fez uma colaboração. Agradecemos muito pela solidariedade, que tanto nos ajudará”, finalizou.