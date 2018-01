A presidente Márcia Gianoti entregou ontem o carro para o ganhador do prêmio, Júlio Brunassi

publicado em 31/01/2018

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga) entregou o automóvel Fiat Mob da promoção “Seja Especial Você Também”, realizada no dia 27 de dezembro do ano passado. O ganhador do prêmio foi o Júlio Brunassi e a sua esposa Rosana.Para Júlio, “ajudar a entidade é sempre enriquecedor, pois ela realiza um lindo trabalho com esses alunos especiais, por isso sempre participamos”, disse.Sobre o resultado final obtido com o evento, a presidente da entidade, Márcia Gianoti, divulgou ontem os R$ 126.239,00 como receita líquida. “Esse valor é imprescindível para ser usado no custeio da entidade, que está de portas abertas graças à colaboração da sociedade nas promoções como essa do carro”.Para este ano, a APAE já marcou o ‘Pedal Solidário’, que será realizado no dia 24 de junho, e o Festival de Prêmios, que acontecerá no dia 21 de setembro.