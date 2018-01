Segundo prevê a Lei Orgânica do Município, o chefe do Executivo deve comparecer na abertura de cada ano legislativo

publicado em 21/01/2018

A sessão de amanhã da Câmara Municipal contará com a presença do prefeito João Dado

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Após o recesso, o ano legislativo começa ofici almente nesta segunda-feira (22) com a primeira sessão ordinária de 2018, a partir das 18h. A reunião da Câmara Municipal de Votuporanga contará com a presença do prefeito João Dado.

Em conversa com A Cidade, o presidente da Casa de Leis, o vereador Osmair Ferrari, contou que as expectativas para mais um ano da Câmara são muito boas, uma vez que 2017 foi bastante proveitoso. “Esperamos que seja mais um ano bom em que o Legislativo siga trabalhando pelo bem da cidade e da população”, falou.

O chefe do Legislativo ressaltou ainda a importância de Câmara e Prefeitura caminharem juntos em busca de melhorias para o município.

Sobre o recesso, Osmair lembrou que a “Câmara não parou”, já que a movimentação no Legislativo foi intensa, com várias reuniões externas e internas, encontros e debates entre os vereadores, secretários de governo, com o prefeito e a comunidade em geral.

Segundo prevê a Lei Orgânica do Município, o chefe do Executivo deve comparecer na abertura de cada ano legislativo para apresentar os seus projetos para o atual exercício. “O prefeito pode comparecer ou enviar uma mensagem, mas ele nos confirmou que estará na sessão de amanhã”, contou o presidente da Câmara.