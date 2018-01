Produtores estão repassando o alimento mensalmente, colaborando para o fornecimento de refeições a pacientes e acompanhantes

publicado em 29/01/2018

União de esforços garantirá 680 litros mensais de leite para a Instituição (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Quando o galo canta, os produtores de leite de Américo de Campos sabem que o dia começou com uma missão: a solidariedade. Uma parte ordenhada tem destino certo: a Santa Casa de Votuporanga. Cada um doa o que pode, de acordo com a quantidade do alimento retirado das vacas. E esta união de esforços garantirá 680 litros mensais de leite para a Instituição, beneficiando milhares de pacientes principalmente do Sistema Único de Saúde (SUS).A primeira remessa aconteceu nesta semana, com a entrega de 200 litros de leite. O alimento vem em tambores de 50 litros. “O município de Américo de Campos é muito grato pelos atendimentos do Hospital e promove leilões de gado e arrastões de alimentos. Agora, a contribuição será mensal, ajudando ainda mais a Instituição”, afirmou o produtor Ronaldo Gil, ao chegar com as contribuições.O leite vem in natura e é direcionado para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias para pacientes e acompanhantes. “Recebemos o leite, fervemos e coamos. Depois fazemos o uso, especialmente no café da manhã, lanche da tarde e preparação de alimentos. Este auxílio é muito importante, uma vez que nossa demanda chega a 100 litros de leite por dia”, ressaltou o nutricionista da Santa Casa, João Carlos Bragato.Feliz com esta iniciativa, o produtor Olival de Souza Santos enxerga mais possibilidades. “Eu e o Alexandre Giora (coordenador do Setor de Captação de Recursos da Instituição) percorremos várias propriedades rurais. Junto leite há 20 anos, de diversas cidades como Américo de Campos, Cosmorama, Pontes Gestal e negocio com as empresas. Neste trabalho, encontramos a oportunidade de ajudar o Hospital. Estou muito contente com a resposta positiva e acredito que nossas doações podem aumentar”, afirmou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a colaboração. “Américo de Campos é uma das cidades da região que mais nos auxiliam. É um povo prestativo, que reconhece nossas dificuldades e contribui porque ama nosso Hospital e é grato pela assistência. Nos faltam palavras para agradecer tamanha parceria, por saber que muitos dos produtores estão doando uma grande porcentagem de seu leite ordenhado para nós, abastecendo nossa demanda de quase uma semana”, finalizou.