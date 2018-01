A partir de segunda-feira (29/1), 540 estudantes do 1º ao 5º ano terão aulas nas dependências da escola estadual, localizada na rua Amazonas, nº 2829

publicado em 24/01/2018

A partir de segunda-feira, cerca de 540 alunos matriculados entre o 1º e o 5º ano do Ensino Fundamental, no CEM "Deputado Narciso Pieroni", terão suas aulas temporariamente transferidas para as dependências da Escola Estadual “Dr. José Manoel Lobo”, localizada na rua Amazonas, nº 2829, no bairro Patrimônio Novo.

A mudança se dá por conta do período de reformas do Centro de Educação Municipal, localizado na rua Itacolomi, nº 3095, no bairro Patrimônio Velho. A escola tem recebido uma série de melhorias, realizadas pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Obras, com o objetivo de garantir o conforto e a segurança dos estudantes atendidos pela unidade.

As intervenções em execução no local incluem: adaptação da estrutura contra incêndios; substituição de parte do piso, do forro e da cobertura; instalação de uma rede de drenagem no pátio; construção de dois novos banheiros (masculino e feminino), nas proximidades da quadra; reforma dos demais sanitários; reforma parcial das instalações elétricas; e pintura geral.

Além disso, durante o ano todo, a Secretaria da Educação realiza ações de manutenção e pintura em todas as 29 unidades de ensino do município. Entre os serviços realizados constantemente estão: revisão de instalações elétricas e hidráulicas; poda de árvores; roçagens; entre outros serviços necessários para o bom funcionamento das escolas.

Primeiro dia de aula

Os professores do CEM "Deputado Narciso Pieroni" orientam aos pais dos alunos que, na segunda-feira, primeiro dia de aula do ano letivo, seja levado pelos estudantes apenas um kit básico, com caderno, lápis, canetas e borracha.

O material completo que deverá ser encaminhado à escola pelas crianças será informado posteriormente pelos professores.

EJA

A transferência temporária das atividades para a Escola Estadual “Dr. José Manoel Lobo” também vale para os alunos da modalidade de ensino EJA (Educação de Jovens e Adultos) atendidos no CEM "Deputado Narciso Pieroni".