A Junta de Serviço Militar, órgão pertencente à estrutura administrativa da Prefeitura de Votuporanga, informa que jovens que completam 18 anos neste ano precisam fazer o alistamento militar até o dia 30 de junho. A novidade para 2018 é que interessados também podem fazer o procedimento pela internet, através do site www.alistamento.eb.mil.br , desde que informem o número do CPF para validação dos dados pessoais. Portanto, quem não tem o documento deve comparecer na Junta de Serviço Militar.

O alistamento on-line é uma modalidade opcional, em que o jovem após realizar seu alistamento pelo site do Exército, deverá acompanhar sua situação, para saber se foi dispensado do serviço militar obrigatório ou encaminhado para seleção de alguma Organização Militar ou Tiro de Guerra.

A estimativa da Junta de Serviço Militar de Votuporanga é que este ano sejam alistados aproximadamente 600 jovens nascidos em 2000 e anos anteriores. O descumprimento do alistamento militar obrigatório poderá impossibilitar o cidadão a realizar atividades legais como: solicitar a emissão de passaporte, ser matriculado em universidade, prestar concurso público, candidatar-se a cargo eletivo, obter registro de trabalho com carteira assinada, entre outros.

Para o alistamento na modalidade presencial, são solicitadas as cópias e o original dos seguintes documentos: certidão de nascimento/casamento, RG e CPF, comprovante de residência recente e histórico escolar ou atestado escolar.

O Serviço Militar contribui para a formação do caráter cívico e da cidadania dos jovens brasileiros, introduzindo valores éticos, morais, físicos e culturais, difundidos e praticados nas Forças Armadas. Presentes em todo o território nacional, as Forças Armadas, com o Serviço Militar, garantem a representatividade geográfica, étnica, social e religiosa de seus integrantes, interagindo melhor com a sociedade.