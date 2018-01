Evento será promovido no dia 2 de fevereiro e é direcionado para associados e não-associados; entre os palestrantes, a empresária Adriana Neves, que já atuou com presidente da Associação Regional das Revendas AmBev

publicado em 19/01/2018

Adriana Neves atualmente é diretora da empresa Conebel – Distribuidora Ambev na região de S. J do Rio Preto (Foto: Divulgação/ACV)

A ACV – Associação Comercial de Votuporanga anunciou para o dia 2 de fevereiro o 1º Fórum Empresarial sobre gestão de custos, pessoas e resultados, com a presença da empresária Adriana Neves, que já atuou como presidente da Associação Regional das Revendas AmBev e outros palestrantes convidados. Associados e não associados poderão participar do encontro que será realizado no auditório da entidade, a partir das 9 horas.

Além da empresária Adriana Neves que atualmente é diretora da empresa Conebel – Distribuidora Ambev na região de S. J do Rio Preto e que falará sobre como é a gestão de custos de uma das maiores empresas do mundo no setor, o evento contará com a participação de outros profissionais renomados na área de gestão.

O especialista em marketing, comunicação e propaganda, o empresário e professor Marcos Silvério, apresentará os cinco elementos fundamentais e indispensáveis para se obter sucesso em vendas hoje, considerando o novo cliente, a crise econômica e a competitividade. A consultora em Gestão de Negócios e professora da FGV, Gislaine Targa, abordará questões relacionadas a gestão de pessoas, com o tema “O futuro é de alta performance - como estamos lidando com os profissionais de hoje”.

O advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV, explica que “o objetivo é que os participantes vejam como as melhorias nos processos podem impulsionar os resultados das empresas que comandam. O público verá que ideias colocadas em práticas em grandes instituições, podem ser facilmente utilizadas em estabelecimentos de porte pequeno ou médio, impactando positivamente no faturamento”,

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na sede da Associação Comercial de Votuporanga (rua Mato Grosso, 3531). O investimento para associados é de R$10. Não associados, R$20.

Palestrantes

Adriana Neves – Administradora de empresas e formada em Direito, com pós-graduação em Administração de Empresas e Marketing e MBA Executivo pela Universidade AmBev e MBA Gestão Empresarial pelo IBMEC/Insper, atualmente é diretora da Conebel de S. J. do Rio Preto e presidente do Conselho Consultivo da ACIRP – Associação Comercial e Industrial de Rio Preto. Já atuou como presidente da Associação Regional das Revendas AmBev – Bauru-SP, diretora da Confederação Nacional das Revendas AmBev – São Paulo-SP, coordenadora do Comitê de Gente e Gestão da AmBev - São Paulo-SP. Também foi presidente da Associação Comercial e Industrial de S. J. do Rio Preto – SP e da Associação Lar de Menores, de S. J. do Rio Preto.

Marcos Silvério – Formado em Administração de Empresas, Especialista em Marketing, Comunicação e Propaganda (INBRAPE), com Mestrado em Engenharia da Produção com Ênfase em Estratégia Empresarial (UNIMEP). Professor universitário com 15 anos de atuação; Sócio proprietário das empresas Silvério Treinamento e Desenvolvimento que atua na área de palestras e cursos em todo o Brasil e franquiado da Chocolates Brasil Cacau em Jales SP. Durante 10 anos (2006 a 2016) foi sócio proprietário da Revista Interativa Noroeste Paulista. Palestrante de Vendas e Motivação há dez anos consecutivos, atuando em empresas de grande e médio porte em todo Brasil.

Gislaine Targa - Administradora de empresas com Mestrado em Recursos Humanos pela Universidade Mackenzie. Especialista em Gestão de Negócios. Experiência em empresas de grande porte na área de Gestão Corporativa de Recursos Humanos. Há 20 anos atua como consultora na área de RH, atendendo necessidades empresariais em formação de Lideranças, Treinamento de funcionários, Formação de Equipes e Avaliação de Desempenho. PHP em Cargos e Salários. Certificada pela Metodologia Hogan para realização de assessment destinado a gestores. Professora universitária, leciona em cursos de pós-graduação em nível nacional. Professora Executiva da PÓS ADM da FGV. Diretora da OPTARH Consultoria e Assessoria em Gestão de Pessoas e Sócia-Diretora da FOUR CONSULTING Consultoria Empresarial.