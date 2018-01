Inauguração da unidade foi na manhã desta quarta-feira (31); sede regional funcionará na estrutura da Associação Comercial de Votuporanga e promete contribuir com os resultados financeiros do setor

publicado em 31/01/2018

O empresário e advogado Celso Penha Vasconcelos, durante a inauguração da sede regional da Boa Vista SCPC (Foto: Divulgação/ Comunicativa Imprensa e Eventos)

“Todas as Associações Comerciais da região ganham e os consumidores também, além de outros setores da economia”. Essa foi a fala do presidente da ACV – Associação Comercial de Votuporanga, o empresário e advogado Celso Penha Vasconcelos, durante a inauguração da sede regional da Boa Vista SCPC, que utilizará a estrutura da entidade para atender as Associações Comerciais de Votuporanga, Fernandópolis, Nhandeara, Jales e Santa Fé do Sul, entre outras.O evento foi no auditório da ACV nesta quarta-feira (31/1) e contou com a participação de diversas autoridades, além de empresários, convidados e presidentes de Associações Comerciais. “Com essa sede, com certeza o comércio regional terá ainda mais segurança para as negociações, crescendo e contribuindo para a geração de emprego e renda. O comércio local, por exemplo, foi um dos impulsionadores de contratações, colocando Votuporanga em destaque nacional, entre as cidades que mais empregam em 2017”, comemorou o prefeito de Votuporanga, João Dado.Com a sede regional instalada em Votuporanga, a Boa Vista SCPC busca estar mais próxima do interior do Estado de São Paulo, levando capacitações para as entidades que atendem aos comerciantes, além de informações e produtos personalizados às realidades locais. O diretor de Rede da Boa Vista SCPC, Alexandre Kambach, disse que “são 19 sedes regionais que levarão mais rentabilidade para as Associações, comércio, indústria e varejo. Essa foi uma necessidade que encontramos, para que participemos efetivamente da vida de cada cliente, contribuindo para os seus resultados”.Logo após o lançamento, presidentes e representantes de Associações Comerciais da região e que serão atendidas pela sede regional instalada em Votuporanga, participaram de uma reunião, onde foram detalhadas as ações desenvolvidas nos próximos meses e também orientações sobre a nova forma de atendimento adotada pela empresa.Com mais de 60 anos de atuação e reconhecimento nos serviços prestados, desde a origem do SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), a Boa Vista SCPC é referência em soluções de crédito, score, marketing, gestão de riscos e fraudes entre outros serviços que estimulam a rentabilidade das empresas.Um dos diferenciais é a transformação de dados de pessoas físicas e jurídicas em informações inteligentes para o mercado. Para isso, combina tecnologia e inovação, criando soluções analíticas que dão segurança nas avaliações de crédito e decisões de negócios.A Boa Vista é pioneira em iniciativas marcantes para o consumidor brasileiro. Entre elas se destacam as campanhas de renegociação de dívidas, a autoconsulta gratuita de CPF pela internet e o monitoramento para proteção a fraudes. Além disso, a Boa Vista também inovou ao informar o score, uma pontuação que permite avaliar se o consumidor é ou não um bom pagador, hoje, disponível gratuitamente pela internet em www.consumidorpositivo.com.br. Também é precursora do Cadastro Positivo, que apresenta às empresas credoras o histórico de pagamentos honrados pelos consumidores, aumentando suas chances de conseguirem crédito no mercado.