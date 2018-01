Durante o verão, com os períodos de chuva e de calor intenso, os escorpiões acabam surgindo mais do que nas outras estações. Em Votuporanga, neste mês de janeiro, nove acidentes foram registrados, no entanto, este fenômeno vem sendo constatado também em outros municípios.

Segundo dados registrados pela unidade regional da Secretaria de Estado da Saúde, o índice de acidentes envolvendo escorpiões teve aumento médio de 24% em todos as cidades do Noroeste Paulista. Em 2016, foram 2.676 acidentes e no ano passado o número saltou para 3.334.

A Prefeitura de Votuporanga realiza, permanentemente, ações para evitar a proliferação dos escorpiões nos bairros da cidade. Independente disso, a Secretaria Municipal de Saúde alerta que o trabalho também depende do envolvimento da comunidade em adotar as medidas de combate, fazendo a sua parte, a começar pela limpeza do quintal.

As pessoas devem permanecer atentas e realizar a busca ativa para evitar o surgimento de escorpiões, tais como, não acumular matéria orgânica (folhas, frutos e fezes de animais) e entulhos (telhas, tijolos, madeiras e restos de construção) nos quintais e terrenos; rebocar os muros; tapar as frestas das portas e os ralos durante a noite; verificar roupas, sapatos, móveis e artigos de cama, mesa e banho antes de utilizá-los. Os agentes comunitários de saúde e de endemias da Secretaria da Saúde realizam permanentemente essas orientações sobre o manejo ambiental durante as visitas de rotina aos moradores.