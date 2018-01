Interessados devem se inscrever na Central de Relacionamento de ambos os campi; atividades terão início no dia 5 de fevereiro

publicado em 30/01/2018

As atividades de musculação são realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11 horas e das 14h às 19 horas (Foto: Divulgação/Unifev)

O Núcleo de Vivências Corporais do Centro Universitário de Votuporanga, mais conhecido como Academia Unifev, está com as inscrições abertas para os interessados em fazer aulas de Musculação e/ou Zumba neste primeiro semestre de 2018.Coordenada pelo curso de Educação Física, a Academia atende a comunidade interna e externa. O investimento simbólico é de R$ 28 (Musculação) e R$ 20 (Zumba) mensais.Para se inscrever, basta procurar a Central de Relacionamento de ambos os campi da UNIFEV. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável no ato da matrícula. O início das atividades está previsto para o dia 5 de fevereiro.O Núcleo, destinado ao estágio supervisionado dos alunos da graduação, recebeu, recentemente, uma série de melhorias, como a ampliação do espaço e a compra de novos aparelhos e equipamentos.As atividades de musculação são realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11 horas e das 14h às 19 horas. Já as aulas de zumba ocorrem de segunda, quarta e sexta-feira, às 16 horas, e terça e quinta-feira, às 17 horas.A Academia Unifev funciona no Bloco 5 do Campus Centro, salas 09, 10 e 11.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9999, ramal 865.