Evento, promovido em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), terá palestra de docente da FGV-Rio, sobre os impactos das novas tecnologias no cotidiano

publicado em 10/01/2018

Os interessados devem se inscrever pelo site até o dia 30 de janeiro (Foto: Divulgação/Unifev)

A Pós-Graduação Unifev, em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), promoverá, no próximo dia 31 de janeiro, o 3º Encontro de Gestores e Empreendedores.

O evento será realizado no Auditório da Cidade Universitária, às 19h30. O Encontro, gratuito e aberto à comunidade, contará com a palestra do coordenador de cursos de MBA da FGV-Rio, Prof. Dr. André Barcaui, que falará sobre A Metamorfose Ambulante Global.

De acordo com Barcaui, o evento tem o objetivo de promover uma reflexão sobre os fenômenos que influenciam e influenciarão as mudanças pelas quais o mundo vem passando, tais como inteligência artificial e robótica, entre outras tecnologias.

“Essas transformações impactarão diretamente em nosso cotidiano, em termos de trabalho, política, economia e globalização. Sendo assim, como nos preparar para um futuro que sugere um encontro inevitável entre a realidade e a ficção científica? Sabemos que muitas oportunidades surgirão a partir dessa junção, mas, também, muitos desafios”.

Os interessados devem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/ encontrodegestores3 , até o dia 30 de janeiro. As vagas são limitadas.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Pós-Graduação, na Cidade Universitária, ou pelo telefone (17) 3405-9985.