Para concorrer ao prêmio, as apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas; o valor da aposta mínima, que é de seis números, é R$ 3,50

publicado em 30/12/2017

O metalúrgico Cleucio Alves de Souza já se preparou para ganhar e a expectativa, caso ganhe, é a mudança de vida (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da RedaçãoJá pensou ganhar o maior prêmio acumulado da história no início de 2018? A Mega da Virada, da Caixa Econômica Federal, vai realizar o maior sorteio com o prêmio de R$ 280 milhões. Os votuporanguenses já estão fazendo as apostas para, quem sabe, virarem o ano milionários.O metalúrgico Cleucio Alves de Souza já se preparou para ganhar. Ele contou ao A Cidade que toda a família fez a fezinha para concorrer ao tão cobiçado prêmio. “Todo ano eu jogo. Esse ano eu estou jogando pra ficar com a consciência tranquila, porque só tem chance quem joga. Eu já estou participando de alguns bolões e também fiz o meu jogo individual e o meu filho também”, disse.A expectativa, caso ganhe a Mega da Virada, é a mudança de vida. “Tenho a esperança de ganhar alguma coisa. É muito dinheiro, não tem nem como pensar o que faria, mas, se eu ganhasse, eu mudaria a vida de toda a família e ajudaria alguma instituição que precisa. Não quero ficar com esse dinheiro todo sozinho”, contou Cleucio Alves de Souza.Já o comerciante Leandro Iuga contou à reportagem que pretende ganhar com apenas um jogo. “Vou arriscar com um só dessa vez e quase todo ano eu jogo para tentar ganhar esse prêmio para pagar as contas. Esse ano foi difícil e esse dinheiro cairia bem. A expectativa era tirar a vida de férias e mais nada, chega de trabalhar”, brincou.De acordo com a operadora de caixa da lotérica Avenida, no bairro Pozzobon, Leonice Gonçalves, cerca de duas mil pessoas já passaram pelo local neste mês para participar da Mega da Virada. “As pessoas já estão procurando desde o começo do mês para fazer as apostas, principalmente nessa última semana. Até o fim de semana, eu acredito que passe cerca de mais mil pessoas. Estamos fazendo de tudo para o prêmio sair aqui, porque já saiu em 2014 uma quina da Mega da Virada no valor de R$ 33 mil para uma pessoa”, contou ao A Cidade.Para concorrer ao prêmio, as apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do país até as 14h (horário de Brasília) do dia 31. Pessoas físicas que são correntistas da Caixa podem fazer as apostas por meio do Internet Banking.O valor da aposta mínima, que é de seis números, é R$ 3,50. Segundo a Caixa, quem faz a aposta mínima tem uma probabilidade de acerto de 1 para 50.063.860. Para acertar a quina, essa proporção cai para 1 em 154.518. Já a probabilidade de acerto da quadra fica em 1 para 2.332.O primeiro sorteio da Mega da Virada foi feito em 2009, quando dois ganhadores dividiram R$ 144,9 milhões. Em 2016, seis ganhadores dividiram o prêmio, no valor de R$ 220,9 milhões. A Caixa informou que as apostas tinham sido feitas em Salvador (BA), Fortaleza (CE), Trizidela do Vale (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS) e Fazenda Vilanova (RS).