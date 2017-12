Só em 2017, mais de 9,3 mil espécies arbóreas nativas foram plantadas em ações como o reflorestamento da Área de Proteção Permanente (APP) do Córrego Boa Vista, dos parques Boa Vista I e II, e dos 5º e 6º Distritos Industriais. Também estão incluídas nesse número as mudas plantadas na reabertura do Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta”, numa parceria com a TV TEM, por meio do projeto TEM Mais Verde.

O trabalho de arborização ganhou, ainda, o reforço do projeto Disque Árvore, criado para oferecer mudas gratuitamente para o plantio em calçadas. Ao todo, foram plantadas, por meio do serviço, 880 árvores de sete espécies diferentes, entre elas: Ipê Amarelo do Cerrado, Magnólia, Lofantera, Magnólia-amarela, Melaleuca, Pata-de-vaca e Aroeira-pimenteira. A escolha das mudas varia de acordo com o local do plantio, a fim de que calçadas, equipamentos públicos e fiação da rede elétrica não sejam comprometidos.

Entre os números de destaque apresentados pela Saev, também está o total de 548 unidades arbóreas plantadas para compensar as espécies retiradas por motivos como acessibilidade ou surgimento de doenças que comprometem o desenvolvimento da árvore.

Todos os índices referentes ao trabalho da autarquia podem ser conferidos no Placar da Árvore, criado para mostrar, de maneira transparente, o andamento dos serviços de arborização na cidade. Os dados do placar são atualizados semanalmente e podem ser acessados por meio do link: saev.com.br/placar-da-arvore/

Para solicitar o plantio de uma árvore pelo Disque Árvore, basta entrar em contato com a Saev, pelo 0800-770-1950 ou (17) 3405-9191.