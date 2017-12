Na manhã desta terça-feira (12/12), o prefeito João Dado participou da cerimônia que firmou mais uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Votuporanga, dessa vez visando à destinação de R$ 590 mil de recursos para melhorias viárias como semáforos, rotatória, sinalização vertical e horizontal, placas de ruas, entre outros, bem como em ações de educação para o trânsito na cidade.

Na ocasião, o prefeito estava acompanhado do secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira, e do Deputado Estadual Carlão Pignatari que apoiou a conquista.

A solenidade, realizada em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, contou com a presença do governador Geraldo Alckmin e contemplou a assinatura de um Protocolo de Intenções, que formaliza a parceria entre o Governo e o município para ações integradas junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP) e o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Participaram da solenidade representantes de 103 municípios que apresentaram índices relevantes de mortes no trânsito.

O Movimento é um programa do Governo de São Paulo que visa reduzir pela metade as fatalidades no Estado e que tem investido na mobilização da sociedade em torno da causa do salvamento de vidas em ruas e estradas do território paulista.

Movimento Paulista de Segurança no Trânsito

Inspirado na "Década de Ação pela Segurança no Trânsito (2011-2020)", da Organização das Nações Unidas (ONU), o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito foi criado pelo Governo do Estado de São Paulo com o objetivo de reduzir pela metade o número de vítimas fatais no trânsito do Estado até o ano de 2020.

Visando ao cumprimento dessa meta, o Governo Estadual concentra seus esforços em cinco pilares de atuação: gestão da segurança viária; vias mais seguras; veículos mais seguros; usuários mais conscientes; e resposta pós-acidente. Além disso, uma das principais ações do programa é a promoção de convênios com municípios, por meio do Detran-SP.

Movimento busca ampliar o envolvimento de parceiros da sociedade civil e a integração de trabalhos de instituições e empresas privadas que compartilham responsabilidades relacionadas ao tema, como associações de fabricantes de veículos, bancos e seguradoras.

A realização do programa é do Governo do Estado de São Paulo, por meio de diversos órgãos e secretarias, com a parceria da Abraciclo, Ambev, Arteris, Fenaseg, Itaú, Prosimulador e Raízen, e o apoio do Centro de Liderança Pública (CLP, a ONG Criança Segura e a aliança de multinacionais Together for Safer Roads.