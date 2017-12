A cidade ficou com a 45ª colocação no Ranking Ambiental Paulista do Programa Município Verde Azul; Fernandópolis está em 2º

Comissão de Votuporanga esteve na cerimônia na tarde de ontem no Palácio dos Bandeirantes

Da RedaçãoApós a quarta colocação no Ranking Ambiental Paulista do Programa Município Verde Azul (PMVA) em 2016, Votuporanga despencou, e na última certificação do ano, anunciada na tarde de ontem, o município ficou com a 45ª colocação. A cerimônia ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, com a presença do vice-governador Marcio França e do secretário estadual de Meio Ambiente, Maurício Brusadin.Em conversa com A Cidade, o superintendente adjunto da Saev Ambiental, o engenheiro Marcelo Marin Zeitune, comentou que, na prática, Votuporanga tem muito mais ações de que os primeiros colocados. Ele observou ainda que de maneira nenhuma a classificação obtida pela cidade é motivo de desânimo. “Muito pelo contrário, estamos entre as certificadas em um ano que a metodologia mudou. Agora vamos ter uma sequência no trabalho”, falou.Das 645 cidades paulistas que participaram da edição deste ano, apenas 48 conquistaram a certificação que é oferecida anualmente pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente para cidades que desenvolvem boas práticas ambientais gerenciadas pela Administração Municipal.Conforme a Prefeitura, a notícia foi recebida com alegria pela Saev Ambiental que cuidou da produção de todo o projeto. É a primeira vez que o município tem como interlocutora do programa uma servidora concursada. “Um fator importante e inédito foi que a interlocutora, responsável pelo Programa em Votuporanga, foi uma servidora concursada que poderá garantir a continuidade das ações. Além do fato de ficarmos em um grupo seleto de poucos municípios que se certificaram dentre 645 cidades”, destacou Marcelo.Representando a Autarquia estiveram o diretor do departamento de Meio Ambiente, Antonio Alberto Casali; chefe de setor de Diagnósticos e Projetos Ambientais e interlocutora do PMVA, a bióloga Elizabeth Rodrigues Dias do Prado; diretora da divisão de Licenciamento Ambiental, engº. Agrônoma Vanda Aparecida Bazzo e o chefe de setor de Gestão de Resíduos, Otaniel Richard de Oliveira da Silva.Diferente das outras edições, este ano o programa está avaliando as 645 cidades do estado de São Paulo em três etapas. A primeira pré-certificação, que aconteceu em julho, Votuporanga conquistou a 73ª posição. Na segunda pré-certificação, que aconteceu em setembro, o município conseguiu subir no ranking, passando para o 59º lugar. Nesta última fase, a cidade subiu no Ranking ficando com a 45ª colocação.Entre os fatores que contribuíram para a conquista do prêmio, estão os Ecotudos instalados em três pontos da cidade, 100% de abastecimento de água e esgoto tratado e o gerenciamento dos resíduos sólidos com a Coleta Seletiva. Além disso, Votuporanga desenvolve diversas atividades de educação ambiental, projetos sustentáveis na área de preservação de nascentes e na arborização urbana.O espaço gratuito criado em parceria com a Prefeitura, em 2010, para o recebimento de entulhos e resíduos domiciliares. De janeiro até agora, os três Ecotudos já receberam mais de 5,6 mil toneladas de lixo e outros materiais inservíveis, uma média de 511 toneladas por mês de resíduos como recicláveis, eletrônicos, eletrodomésticos, móveis, colchões, restos de madeiras (tábuas, portas), eletrodomésticos, além de entulhos e restos de jardinagem e galhos de podas das árvores.A parceria da Administração Municipal com a Superintendência disponibiliza três pontos para atender das 9h às 20h, de segunda à segunda, a toda a população: o Ecotudo Sul, localizado na Avenida Conde Francisco Matarazzo, no Palmeiras I; Ecotudo Norte, que fica na Av. Sete, nº 2440, no Distrito Industrial I e o Ecotudo Oeste, no alto da vicinal Nelson Bolotário.Em 2017, a coleta seletiva, realizada pela Coopervinte, já recolheu mais de mil toneladas de materiais recicláveis, média de 104 toneladas por mês. O caminhão da coleta seletiva percorre a cidade uma vez por semana e é dividida em setores: de segunda a sexta. Em Simonsen, a coleta acontece semanalmente às terças e na Vila Carvalho, quinzenalmente às quartas.A Saev Ambiental criou este ano o Disque Árvore, serviço gratuito de plantio de mudas em calçadas para a população. Além disso, a autarquia também realiza projetos de reflorestamento e recuperação de Áreas de Proteção Permanentes (APPs). De janeiro até agora, foram plantadas mais de 10,4 mil árvores. Os números podem ser vistos no Placar da Ávore, no site www.saev.com.br.Votuporanga conta com o Projeto Maritaca, parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que aborda questões ambientais na educação infantil e fundamental em toda rede municipal de ensino. Criado em 2003, o projeto já contribuiu no plantio de mais de 37 mil árvores na cidade.Além disso, este ano foi realizado a revisão do Programa Municipal de Educação Ambiental – PMEA, criado em 2013. Até então, o PMEA ainda não havia sido revisado. O Programa Municipal de Educação Ambiental é uma ferramenta de planejamento das ações de educação ambiental a serem desenvolvidas no município em todos os níveis e modalidades do processo educativo.Entre as ações está o projeto de Prédio Sustentável, realizada na sede administrativa da Saev Ambiental. A iniciativa trocou lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED de baixo consumo. Além disso, estão previstas a troca de torneiras por dispositivos com sensores ou por pressão, a troca de ar condicionados do tipo “janela” pelos do tipo “split inverter”.Para a qualidade do ar, a Superintendência aderiu ao Dia Mundial Sem carro, em que os funcionários foram incentivados a não utilizarem o carro como meio de locomoção para ir ao trabalho.O Selo Município Verde Azul tem como objetivo medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios. A participação no programa também é um dos critérios de avaliação para a liberação de recursos do Fundo Estadual de Controle da Poluição (Fecop).