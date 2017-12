A justificativa do vereador é que pedintes, vendedores e artistas representam “perigo ou obstáculo para o trânsito”

publicado em 22/12/2017

A justificativa do vereador é que pedintes, vendedores e artistas representam “perigo ou obstáculo para o trânsito” (Foto: Divulgação)

Uma sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, Santa Catarina, proibiu pedintes, vendedores e artistas de rua nos sinais de trânsito, também conhecidos no Brasil como faróis, semáforos e sinaleiras.Mas, você pode se perguntar… Como coibir um pedinte? A Câmara teve a “genial” ideia de aplicar multa entre R$ 500 e R$ 2,6 mil. A proposta é do vereador Marcos Kurtz, do PMDB. Falta a assinatura do prefeito Fabrício Oliveira, do PSB.A justificativa do vereador é que pedintes, vendedores e artistas representam “perigo ou obstáculo para o trânsito”. Porque o trânsito é mais importante do que as pessoas hoje em dia, né? Assim como o país tem medo do “mercado”, que ninguém sabe quem é, mas aparece todos os dias nas notícias.O diretor de fiscalização Laurindo Ramos afirma, segundo o site NSC Total, que o comércio já é proibido nos semáforos. A panfletagem dos políticos? Pode ser aprovada, mediante pedido à prefeitura. Mas proibir pedintes? E cobrar multas deles? Ele mesmo disse ao site que a aplicação da medida é “inviável”.Fonte: GauchaZH