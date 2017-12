O presidente da Associação Comercial afirmou que está esperando um crescimento superior a 25% em relação ao último Natal

publicado em 23/12/2017

O presidente da Associação Comercial de Votuporanga (ACV), Celso Penha Vasconcelos (Foto:Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da RedaçãoAo que tudo indica, os votuporanguenses e consumidores da região fizeram boas compras de fim de ano no comércio de Votuporanga. De acordo com o presidente da Associação Comercial de Votuporanga, a ACV, Celso Penha Vasconcelos, as vendas estão superando as expectativas neste ano.“Podemos detectar, através de pesquisas informais junto aos comerciantes, que o movimento foi bem superior que o ano passado. Nós estamos esperando um crescimento um pouco superior a 25% em relação ao Natal de 2016”, afirmou Celso Penha.Para as pessoas que ainda não compraram os presentes de Natal, terão as lojas à sua disposição até a última hora. As lojas funcionarão, hoje, das 9h às 18h, e amanhã, das 9h às 15h.O presidente ainda relembrou da campanha “Presentes dos Sonhos”, que dá direito a cupons aos consumidores do comércio de Votuporanga até o dia 30 de dezembro. Hoje, às 10h, serão sorteados dois vales-compras, no valor de R$300, totalizando os seis vales-compras sorteados durante o mês. O carro e as duas motos zero quilômetro serão sorteados no dia 3 de janeiro.“A quantidade de cupons na urna mostra que a população de toda a região está efetivamente comprando no comércio de Votuporanga”, disse o presidente Celso Penha Vasconcelos.(Colaborou Gabriele Reginaldo)