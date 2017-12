Marcelo ainda convida outras cidades que tiverem interesse de conhecerem o projeto de perto. O Ecotudo é uma importante ação para os cuidados com o meio ambiente, evitando o descarte irregular de lixo e outros resíduos sólidos em calçadas, ruas, parques, praças e terrenos.

O Ecotudo de Valentim Gentil fica localizado às margens da Estrada Vicinal Waldomiro Campanhola, junto ao antigo aterro sanitário, e ficará aberto ao público todos os dias, das 8h às 20h, inclusive aos sábados, domingos e feriados. O local será monitorado por câmeras e contará com servidores para fiscalizar e orientar a população.

A primeira unidade em Votuporanga foi entregue em 2010, na Zona Sul, e devido ao sucesso, em 2012 foi a vez da Zona Norte ganhar a sua unidade, que foram estruturados pela Prefeitura e Saev Ambiental para receber todo tipo de resíduos gerados nas residências votuporanguenses, desde lixo comum (orgânico), produtos recicláveis, podas de árvores, até animais mortos (de pequeno porte). Em 2016, o terceiro ponto do Ecotudo foi inaugurado para atender a região Oeste do município.

Desde a criação do primeiro Ecotudo, as três unidades do projeto receberam mais 48,6 mil toneladas, ou seja, 48 milhões e 600 mil quilos de materiais recicláveis foram retirados do lixo comum e tiveram a destinação ecologicamente correta. De janeiro deste ano até agora, as três unidades do ponto voluntário receberam cerca 6,2 mil toneladas de resíduos. Uma média de 560 toneladas por mês.

Os resíduos levados pelo morador a uma das unidades do Ecotudo são separados e têm um destino ambientalmente correto e diferente de acordo com o tipo do material. O projeto faz parte da Política Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos, traçada pela Saev Ambiental.

Um dos objetivos da iniciativa é diminuir os pontos de descarte irregular na cidade, que por sua vez podem atrair vetores de doenças (ratos baratas, dengue etc) e contaminar o solo e a água, além de fazer a destinação correta dos resíduos sólidos que não são objeto de coleta nas residências.

Para mais informações sobre o Ecotudo, é só ligar no (17) 3405-9191 ou acessar o site www.saev.com.br.

O Ecotudo Sul atende na antiga Algodoeira Matarazzo - Avenida Conde Francisco Matarazzo, esquina com Avenida Francisco Bueno Baeza (da Coacavo), no Palmeiras I. O Ecotudo Norte fica na Av. Sete, nº 2440, paralela a Av. Jerônimo Figueira da Costa, no Distrito Industrial I. Já o Ecotudo Oeste atende no alto da Vicinal Nelson Bolotário. Os três pontos atendem de segunda à segunda, das 8h às 20h.

Premiações do Ecotudo

O projeto é pioneiro e referência no Brasil, já recebeu visitas de representantes de várias partes do país e até internacionais. Por seu caráter inovador, recebeu em 2010 uma das honrarias mais importantes da área, a menção honrosa do Prêmio Cempre (Compromisso Empresarial para Reciclagem), entregue em São Paulo por representantes do instituto e do Ministério do Meio Ambiente. Além disso, o projeto foi apresentado na Feira e Seminário Internacional do Meio Ambiente (Fimai) que têm o apoio das empresas Coca-Cola Brasil, Gerdal, Pepsico, Philips, Nestlé, Intel, no “I Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável: Pequenos Negócios, Qualidade Ambiental Urbana e Erradicação da Miséria”, realizado em Brasília; e na Conferência Rio+20, da ONU.