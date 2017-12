Arrecadações foram realizadas durante a campanha Juntos Pelos Animais; Amor & Patas, Cia do Bicho e Spavo foram as beneficiadas com a iniciativa

publicado em 21/12/2017

A Unifev doou, na manhã da última quarta-feira (dia 20), cerca de 300 quilos de ração de gato e cachorro para três ONGs de proteção animal de Votuporanga: Amor & Patas, Cia do Bicho e Spavo. As arrecadações foram realizadas por meio da campanha Juntos Pelos Animais, promovida pelo Núcleo de Responsabilidade Social da Instituição, com o apoio do Colégio Unifev.

A entrega das doações foi realizada no Campus Centro, na presença da coordenadora do Núcleo, Profa. Ma. Marinês Ralho, de representantes das entidades (Ana Maria Cardoso Dias e Cláudia Zangrando) e da diretora do Centro de Proteção à Vida Animal (CPVA) do município, Neide Romani Covre.

De acordo com Cláudia, voluntária da Cia do Bicho, atualmente, a ONG atende 70 gatos e 50 cachorros, aproximadamente. “Vinte e cinco quilos de ração supre a demanda de dois dias, por isso, toda ajuda é bem-vinda. Só conseguimos acolher tantos animais devido à colaboração da população e de iniciativas como essa. Agradecemos, de coração, a todos que contribuíram”.

Segundo Marinês, o número de animais abandonados no Brasil aumenta a cada dia. “Infelizmente, nossa cidade está inserida nessa triste situação. Esperamos que, em breve, possamos realizar uma segunda edição da campanha. Parabéns a estas entidades que fazem um trabalho grandioso junto à causa animal”.