A Associação Beneficente Irmão Mariano Dias distribuiu cerca de sete mil quilos de alimentos para famílias da cidade

publicado em 23/12/2017

As famílias foram cadastradas antecipadamente, conforme a necessidade de cada uma

Tendo como proposta socor rer famílias de baixa renda e proporcionar um natal mais feliz a quem vive em situação de pobreza, a Associação Beneficente “Irmão Mariano Dias”, com sede no Jardim das Palmeiras I, distribuiu, no último dia 20 de dezembro à tarde, 350 cestas básicas de alimentos.

As famílias foram cadastradas antecipadamente, conforme a necessidade de cada uma, onde as prioridades elencadas deram preferência àquelas com maior número de crianças e idosos.

No total foram distribuídos, aproximadamente, sete mil quilos de alimentos. Antes da distribuição, as famílias presentes foram recepcionadas com uma festa de confraternização, onde foram servidas várias modalidades de bolos, torradas, doces e refrigerantes. Estiveram presentes, na sede do “Irmão Mariano Dias”, mais de quinhentas pessoas.

A Campanha de Natal, que anualmente é feita pela Instituição, mais uma vez só foi possível com a imensa colaboração de voluntários e da comunidade.

“Uma cesta básica de alimentos, temos convicção, não resolve o problema da fome das famílias carentes, mas será sempre um alento, para que continuem esperançosas, aguardando por dias melhores no futuro, tendo a certeza de que não foram esquecidas”, afirmou Waldenir Aparecido Cuin, presidente do “Irmão Mariano Dias”.

A instituição

O “Irmão Mariano Dias”, há 32 anos acolhe crianças, adolescentes e famílias carentes da comunidade. Instalada na Rua Miguel Andreo, 2316, Jardim das Palmeiras I, mantém, atualmente, em suas dependências 105 crianças e adolescentes, na faixa etária de um ano e meio a doze anos, no período das 7 as 18 horas. A eles são servidas cinco refeições diárias e cursos de informática, artesanato, pintura em tela, pintura em tecido, apoio escolar, recreação e musica.

Aos sábados a tarde o “Irmão Mariano Dias” abre as portas para a comunidade, para crianças, adultos e idosos, servindo sopa, cursos de eletricidade, artesanato, computação e pintura em tela e tecido, distribuições de pães, cestas básicas e visita a doentes em suas residências, etc.