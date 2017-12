Agentes de trânsito ficarão no cruzamento durante o dia para alertar os motoristas quanto à mudança

publicado em 20/12/2017

Agentes de trânsito ficarão no cruzamento durante o dia para alertar os motoristas quanto à mudança (Foto: Divulgação/Prefeitura)

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votuporanga informa que o funcionamento do conjunto semafórico instalado no cruzamento das ruas Goiás com a Das Bandeiras começa nesta sexta-feira (22/12). Agentes de trânsito ficarão no cruzamento durante o dia para alertar os motoristas quanto à mudança. A instalação do equipamento naquele local visa melhorar a organização e a fluidez no tráfego de veículos.O semáforo foi instalado naquele cruzamento a partir de uma medida de otimização de recursos com utilização de equipamentos que estavam instalados na Rua Amazonas. Além daquele ponto, o cruzamento das Avenidas Pansani com a João Gonçalves Leite também será contemplado com os aparelhos.A iniciativa gerou economia de cerca de R$ 200 mil para os cofres da Prefeitura de Votuporanga. “Realocamos parte dos aparelhos do trecho revitalizado da Rua Amazonas, que compreende os cruzamentos com as Ruas Itacolomi, Tocantins, Tietê, Mato Grosso e Alagoas. Desta forma, sem interferir na eficácia da sinalização, cada esquina conta, agora, com dois totens com semáforos - e não quatro. Com isso, contemplamos outros locais que apresentam necessidade, sem precisar adquirir novos aparelhos”, explicou o secretário da pasta, Jair de Oliveira.Avenidas Pansani e João Gonçalves LeiteEmbora já estejam instalados, os semáforos do cruzamento das Avenidas Pansani e João Gonçalves Leite ainda não entrarão em funcionamento, já que haverá necessidade de retirada da rotatória e adequação da sinalização. A mudança se mostrou necessária, já que, mesmo corrigindo a sinalização de ‘Pare’, os atos de imprudência dos motoristas que trafegam pelo local continuam persistindo, conforme constatações da Secretaria de Trânsito.O secretário Jair de Oliveira disse ainda que aquele local é um dos pontos que refletem o crescimento da cidade. “A rotatória existente foi instalada em 2004. Hoje, o volume de tráfego ali é muito diferente daquela época, é uma evolução natural do crescimento da cidade. A Secretaria precisa acompanhar, constantemente, esses reflexos para analisar as sinalizações existentes e ver o que melhor atende as demandas de cada local”.Como neste cruzamento os preparativos demandam de ações mais complexas das equipes da Prefeitura, não é possível prever data exata de quando será a instalação dos aparelhos.