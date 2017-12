O ato será realizado às 10h na rodovia Feliciano Salles da Cunha, no quilômetro 454,820, em Mirassol

publicado em 22/12/2017

Governador Geraldo Alckmin e o secretário de Transportes e Logística, Laurence Casagrande (Foto: Divulgação)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO secretário estadual de Logística e Transportes, Laurence Casagrande Lourenço, que é votuporanguense, participa hoje do lançamento do início das obras de recuperação da pista e melhorias na rodovia Feliciano Salles da Cunha, a SP-310. A cerimônia contará com a presença do governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin.O ato será realizado às 10h na rodovia Feliciano Salles da Cunha, no quilômetro 454,820 (Sentido São José do Rio Preto – Araçatuba), em Mirassol.De acordo com Laurence, o trabalho será realizado do quilômetro 454,300 ao 621,910, incluindo a interligação SPI 627/310 – Vereador Dourival da Silva Louzada do quilômetro 0,000 ao 8,340, no município de Pereira Barreto (Mirassol/Pereira Barreto).Em maio, Alckmin anunciou o votuporanguense Laurence como secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo. Laurence assumiu a pasta no lugar de Alberto José Macedo Filho. Ele é filho do rotariano Antônio Lourenço, bancário aposentando do Banespa em Votuporanga, e Cláudia Casagrande Lourenço, moradores no bairro San Remo.Tecnólogo em Produção Industrial e pós-graduado em Gerenciamento de Projetos, Laurence é diretor-presidente da Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A) desde 2011. Trabalhou também na Fundação Casa e na Secretaria de Segurança Pública, além de ter ocupado cargos diretivos em importantes empresas do setor privado. Na Dersa, coordenou a duplicação do trecho Planalto da Rodovia dos Tamoios, a implantação do Complexo Viário Polo Itaquera e as obras da Nova Tamoios Contornos e Rodoanel Norte. Nesta última obra, liderou as negociações que culminaram na celebração do contrato de empréstimo de US$ 1.150 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o maior financiamento rodoviário já concedido pela instituição.