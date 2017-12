Com as festas de fim de ano chegando e o aumento na procura de lembranças para presentear família e amigos, a Saev Ambiental desenvolveu uma campanha que visa o uso consciente das embalagens e embrulhos de presentes. Segundo o superintendente adjunto, eng. Marcelo Marin Zeitune, iniciativa com o tema “Presente na sacola, a surpresa é a mesma” pretende incentivar a população a optar pelo uso das sacolas, como alternativa de embrulho na hora de presentear.

“Quando vamos às compras, o presente, além de vir com a embalagem do pacote ainda vem com a sacola. O nosso objetivo é justamente reduzir o consumo de embalagens, que podem vir a prejudicar o meio ambiente. O consumidor pode optar por hábitos sustentáveis”, explicou o Marcelo.

A ação também pode ser uma forma de economizar na hora de ir às compras de Natal. Em alguns estabelecimentos embrulhos para presentes são cobrados pelos lojistas, o que aumenta no valor final da aquisição.

A campanha ainda pretende chamar a atenção para a separação de recicláveis na hora de descartar o lixo, que nessa época aumenta significativamente. Para o superintendente da Autarquia, Waldecy Bortoloti, é nesse período do ano que os munícipes mais consomem. “Com o Natal e o Ano Novo, as pessoas passam a consumir mais, por isso mais lixo é produzido. É importante que o munícipe separe vidro, isopor, óleo de cozinha usado (em recipientes bem fechado), metal, garrafas pet, papel, papelão e eletroeletrônicos. Além de cuidarem para que os resíduos estejam limpos e secos para serem reciclados”, pediu o superintendente da Saev Ambiental.

O superintendente ainda destacou que Votuporanga conta com coleta seletiva de segunda a sexta-feira, a partir das 7h, de modo que, a cada dia, uma determinada região da cidade é atendida. Em Simonsen, o serviço é prestado semanalmente às terças e, na Vila Carvalho, quinzenalmente às quartas-feiras.