A rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos está interditada para reparos entre as ruas Argentina e Colômbia

publicado em 18/12/2017

Nesse domingo (17), choveu 85 mm em meia hora, segundo o pluviômetro da represa da Saev Ambiental (Foto: Gabriele Reginaldo)

Da redação

Os moradores e comerciantes da rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos sofreram mais uma vez com a chuva. Nesse domingo (17), choveu 85 mm em meia hora, segundo o pluviômetro da represa da Saev Ambiental. De acordo com a Prefeitura de Votuporanga, esse foi o maior índice do ano. O segundo dia que mais choveu, foi no dia 22 de novembro, em que o pluviômetro registrou 75 mm em 24h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete ocorrências de inundação e uma de queda de árvore foram registradas. A Defesa Civil está contabilizando as ocorrências. A rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos está interditada para reparos entre as ruas Argentina e Colômbia.

Para reparar os danos causados por essa chuva, a Defesa Civil e a Secretaria de Obras estão contabilizando e atuando em diversos pontos da cidade. “Estamos fazendo os reparos suficientes para que aguentar nas próximas chuvas. Temos o projeto da avenida José Silva Melo para acabar com esse problema da rua Padre Izidoro”, explicou o secretário de Obras, Gilmar Aurélio, o Gaspar, que estava no local acompanhando os trabalhos da equipe.

De acordo com Adriano Boni Filassi, proprietário de uma loja de roupas e calçados localizada na rua Padre Izidoro, cerca de R$ 3 mil foram perdidos por conta da chuva. “Tenho duas lojas aqui na rua. Aqui inundou bastante e deu um metro de água com barro. Eu fiquei sabendo ontem à noite e não conseguia vir aqui. Então, vim bem cedo para limpar. É uma sensação de impotência, porque não tem o que fazer, tem só que esperar a água abaixar e ver quais foram os prejuízos”, disse o comerciante.

O Consultório Municipal e o Cemei Profª. Helena Buzato Rigo também sofreram com a chuva. No Cemei, cerca de 50 alunos não tiveram aula nesta segunda-feira (18). No local, um mutirão foi feito para limpar a escola, que ficou inundada e teve portões e muros quebrados por conta da força da enxurrada. A expectativa é que as aulas voltem nesta terça-feira (19). (Colaborou Gabriele Reginaldo)