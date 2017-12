Cidade

Queima do Alho: 1ª edição em prol à Santa Casa será neste domingo

Evento será no Centro de Eventos do Sindicato Rural, a partir das 12h, com várias atrações

publicado em 13/12/2017

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga) Neste domingo (17/12), será realizada a 1ª Queima do Alho em prol à Santa Casa de Votuporanga. O evento é promovido pelo Comitiva Unidos pelo Bem e pelo Clube Os Independentes de Barretos, em busca de arrecadar recursos para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

A festa tem início às 12h, no Centro de Eventos do Sindicato Rural. Os participantes poderão saborear as delícias de João Paulo Martins, membro do Clube Os Independentes de Barretos e coordenador oficial da Queima do Alho de Barretos há 58 anos. “Eu e minha comitiva estaremos em Votuporanga em prol da Santa Casa. Gostaria que todos vocês adquirissem ingressos e estivessem juntos conosco para saborear autêntica comida típica de estradão boiadeiro”, afirmou João Paulo.

Além da alimentação que renderá elogios, as atrações musicais prometem não deixar ninguém parado. Haverá shows de Natalia Miranda e Otavio Augusto e Gabriel (dupla do sucesso A mala amarela) animando toda a tarde. “Dia 17 estaremos com vocês, tocando modas boas na 1ª Queima do Alho em prol da Santa Casa. Vamos ajudar e contribuir, que é bom demais”, convidaram os artistas.

Os integrantes da Comitiva Unidos pelo Bem contaram como surgiu a iniciativa. “Em contato com a de Barretos, eles informaram que tinham uma vaga em aberto no calendário. Decidimos trazer a festa para Votuporanga, direcionando a renda para Hospital. O evento irá salvar centenas de vidas”, afirmaram.

O provedor da Entidade, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou toda população de Votuporanga e região para a Queima do Alho. “Convidamos a todos para um domingo especial, de solidariedade. Agradecemos a dedicação das comitivas em promover evento que beneficiará os nossos pacientes. Chamem seus amigos e participe desta tarde do bem”, destacou.

Os pontos de venda para os ingressos são Paraíso dos Carpetes, Sindicato Rural de Votuporanga e O Celeiro. O primeiro lote tem o valor de R$30, crianças até 10 anos não paga. O evento tem como apoio da S10 Som e Forro do Jura.

