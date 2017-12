Desenvolvido desde o ano de 2015 pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Educação e com o apoio da Saev Ambiental, o Projeto “De Olho no Óleo” tem o objetivo de conscientizar a comunidade escolar a respeito dos danos que o descarte inadequado do óleo de cozinha pode causar ao meio ambiente.

A iniciativa integra um dos quatro de eixos de atuação do Projeto Maritaca de Educação Ambiental e conta com a participação dos alunos da rede municipal de ensino, que são estimulados pelos professores a contribuir com o recolhimento adequado de óleo de cozinha usado.

Como prova de reconhecimento do empenho dos estudantes e educadores nessa causa, o Fundo Municipal do Meio Ambiente (FUNDEMA) realizou a doação de dez bicicletas, que serão sorteadas mensalmente, ao longo do ano de 2018, entre os alunos que colaborarem com o projeto, levando para a escola seu óleo de cozinha usado.

Todo o óleo arrecadado pelo projeto é vendido para uma empresa sediada no município de Agudos (SP), que dá ao material uma destinação ambientalmente correta, possibilitando, assim, a fabricação de novos produtos.

O dinheiro da venda é encaminhado à Associação de Pais e Mestres (APM) e revertido em benefício aos alunos participantes da iniciativa, que são premiados, estimulando, assim, sua contribuição com a preservação ambiental.

“A classe que mais arrecada óleo de cozinha usado é tradicionalmente premiada com um passeio ecológico. Em 2018, graças à colaboração do FUNDEMA, além do passeio, haverá também o sorteio as bicicletas, o que nos ajuda a incentivar ainda mais a participação dos alunos”, afirmou o educador ambiental Abílio Calille Junior, responsável pela coordenação do projeto.