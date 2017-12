Em comunicado enviado ontem, a Prefeitura de Votuporanga esclareceu sobre boatos referentes à Área Azul no município

publicado em 13/12/2017

O Plano foi elaborado pela Prefeitura em conjunto com a sociedade e Câmara Municipal (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castro

Foi aprovado, mas deu o que falar o projeto do Plano de Mobilidade Urbana elaborado pela Prefeitura de Votuporanga. Votado na noite de anteontem, na Câmara Municipal, três vereadores foram contrários. Já ontem, o Executivo rebateu um boato sobre cobrança de Área Azul para motos.

Marcelo Coienca (PMDB), Hery Kattwinkel (PTC) e Silvio Carvalho, o Silvão (PSDB), votaram contra a medida. Em conversa com A Cidade, Marcelo contou que é contra alguns posicionamentos que constam no projeto, entre eles, uma possível abertura para que no futuro fosse cobrada a área azul para mototaxistas. O legislador relatou ainda que a medida não contempla, da forma como ele entende necessária, a questão das lombadas.

Também ao A Cidade, Silvão contou que votou contrário porque não é a favor de alguns posicionamentos do Plano, principalmente algumas questões que, futuramente, podem ser decididas a partir de decreto do prefeito como, por exemplo, a regularização de aplicativos de locomoção. “Não concordei com algumas questões”, comentou. O legislador sabe que, como a proposta passou, o chefe do Executivo poderá emitir decretos, porém lembra: “foi aprovado, mas não com o meu voto”.