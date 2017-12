A Prefeitura de Votuporanga tem apenas 4% dos funcionários públicos são nomeados, do total de 2.085 colaboradores

O prefeito destacou que neste primeiro ano de gestão foi a abertura de novos concursos (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brEntre os muitos números destacados pelo prefeito João Dado durante a apresentação do balanço do primeiro ano do seu mandato está a quantidade de servidores convocados. São 171 trabalhadores que tomaram posse como efetivos e atualmente a Prefeitura de Votuporanga tem apenas 4% dos funcionários públicos são nomeados, do total de 2.085 colaboradores.De acordo com o chefe do Poder Executivo, para administrar todos os investimentos são necessários muita responsabilidade e comprometimento. Segundo a Administração Municipal, ao assumir, em janeiro deste ano, Dado já havia elaborado estudos que viabilizaram uma reforma administrativa que reestruturou todos os setores da Prefeitura. A intenção era reduzir cargos comissionados ocupados por profissionais não concursados e abrir chances de valorização aos servidores efetivos. “Hoje, apenas 4% dos funcionários públicos são nomeados, do total de 2.085 colaboradores”, destacou.Dado ressaltou ainda que algo marcante neste primeiro ano de gestão foi a abertura de novos concursos públicos, foram 171 novos servidores convocados, a maioria para as áreas prioritárias de Saúde e Educação.Já em relação à economia realizada, o prefeito contou que a transparência nas compras públicas aumentou a concorrência entre as empresas, o que gerou economia de R$ 6 milhões durante ao ano. “São recursos que podem ser investidos em benefícios diretos à população nas mais variadas áreas”, apontou prefeito.Formando uma geração esportivaO esporte foi mais uma área que recebeu diversos investimentos e incentivos da gestão municipal ao longo deste ano. As iniciativas implementadas no município contribuem para estimular a prática de atividades físicas entre a população, auxiliando na manutenção de um ritmo de vida mais saudável.Em Votuporanga, já são 30 academias ao ar livre, ideais para a prática de exercícios e alongamentos, 11 delas foram instaladas por meio de emendas parlamentares vindas do prefeito João Dado durante seus mandatos como deputado federal. A cidade conta ainda com 13 praças esportivas, sendo que oito delas foram reformadas neste ano.Outro diferencial do município é o Centro de Formação Esportiva de Natação, um programa municipal, desenvolvido em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, voltado para a formação e profissionalização de nadadores, que se utilizará da estrutura do novo Parque Aquático “Savério Maranho”.Já as escolinhas de Esporte da Prefeitura atenderam, em 2017, cerca de 3,8 mil alunos, inscritos em 16 diferentes modalidades. A gestão municipal, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, ofereceu, ainda, apoio a 280 atletas, que participaram de diversas competições profissionais realizadas país afora.Também neste ano, Votuporanga foi palco do 21° JORI - Jogos Regionais do Idoso. A competição trouxe mais de 3,7 mil atletas ao município, que sediou a maior edição de toda a história dos Jogos.Cultura acessível a todosEm 2017, a Prefeitura de Votuporanga trabalhou intensamente para que a população tivesse cada vez mais acesso a atividades culturais e de entretenimento. Ao todo, foram realizados, ao longo do ano, mais de 600 eventos com atrações gratuitas e abertas a toda comunidade, em diversas regiões da cidade.Uma das maiores realizações culturais da gestão municipal foi a sétima edição do Festival Literário de Votuporanga, que reuniu um público de cerca de 70 mil pessoas no Parque da Cultura, ao longo de nove dias de programação gratuita, que trouxe ao município renomados autores da literatura brasileira contemporânea, além de grandes shows musicais, oficinas e espetáculos teatrais.Outro destaque foi a retomada de uma das festividades mais tradicionais do município: o Desfile Cívico em comemoração ao aniversário da cidade, que reuniu um público de mais de 10 mil pessoas e um cortejo com cerca de 1,3 mil participantes.Além disso, cerca de 400 crianças e adolescentes participam de projetos culturais e artísticos coordenados pela Secretaria da Cultura e Turismo, como o Projeto Axé Criança, o Projeto Sinfônico da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’” e o Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (NIAC).No município, todos podem entrar em contato com o universo cultural graças a estruturas diferenciadas como a da Biblioteca Municipal “Castro Alves”, que conta com um acervo 100% acessível, com livros em braile e equipamentos de ampliação de imagens e leitura em áudio das obras literárias disponíveis para consulta.