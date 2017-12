O prefeito João Dado continua os esforços para viabilizar as obras de transposição da linha férrea e atender a essa antiga reivindicação de Votuporanga. Em um encontro no Palácio dos Bandeirantes na manhã da última terça-feira (12/12), o governador do Estado, Geraldo Alckmin, recepcionou o prefeito João Dado e o deputado estadual Sebastião Santos com o objetivo de solicitar a liberação da emenda parlamentar destinada à implantação da construção da transposição da linha férrea, no prolongamento da Rua Minas Gerais.

O deputado estadual Carlão Pignatari também é um dos apoiadores do projeto junto ao Governo do Estado.

Dado é uma das autoridades que defendem a importância das obras como fundamentais para o progresso de Votuporanga. “A obra de transposição da linha férrea está hoje entre as principais prioridades da nossa cidade. Estamos unindo esforços para a liberação dos recursos garantindo que essa transposição, enfim, saia do papel”, ressalta o prefeito.

Em maio deste ano, o chefe do executivo recebeu representantes federais influentes do setor, como o diretor da ANTT, Sérgio Lobo; do superintendente do DNIT/SP, Roberto Ravagnani; dos representantes da Rumo Concessionária, Emanoel Tavares e Marcelo Rodrigues e da assessora do Ministério dos Transportes, Sandra Olivieri. A comitiva foi acompanhada pelo deputado federal, Márcio Alvino, que na ocasião, confirmou que o processo está em andamento para a execução das obras de transposição também em outros três pontos: uma passagem subterrânea que beneficiará os moradores do bairro Sonho Meu e Palmeiras II, ligando a Av. República do Líbano à Estrada vicinal Fábio Cavalari; uma passarela possibilitando o acesso de pedestres e veículos de duas rodas à antiga Colônia da Fepasa; e um viaduto na vicinal Adriano Pedro Assi (estrada do 27), que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul. As obras estão orçadas em R$ 12,5 milhões.