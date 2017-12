Prestação de contas das ações de governo será no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, às 9 horas; toda população está convidada a prestigiar

publicado em 14/12/2017

Prefeito João Dado (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

As principais ações realizadas ao longo deste ano pela Prefeitura de Votuporanga serão apresentadas na próxima quarta-feira (20/12), às 9 horas, pelo prefeito João Dado. O evento será no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, que fica Av. dos Bancários, nº 3299, Vale do Sol.Sabendo da importância da transparência nas gestões públicas, desde o início de seu governo, o prefeito João Dado adotou a estratégia de apresentar balanços de governo periodicamente. Em abril, Dado demonstrou as ações dos primeiros 100 dias, e depois, em julho, dos 200 dias.“Essa é mais uma oportunidade que oferecemos à comunidade para participar ativamente da gestão municipal. Como já é do conhecimento de todos, o principal foco do nosso governo é trabalhar para as pessoas, para a melhoria de vida dos votuporanguenses”, afirmou o prefeito João Dado.Serviço:Apresentação do balanço das ações de governo em 2017Data: 20 de dezembro, quarta-feiraHora: 9 horasLocal: Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” - Av. dos Bancários, nº 3299, Vale do Sol