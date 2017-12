Lideranças municipais e imprensa estiveram presentes para acompanhar o vasto panorama de ações realizadas pela Prefeitura, que direcionou seus esforços às mais diversas áreas de atuação, atendendo cidadãos de todas as idades e regiões do município.

Durante sua explanação, o prefeito destacou que, além das ações mantidas ao longo deste ano, seu Plano Governo prevê benefícios a todos setores, com especial atenção aos grupos mais necessitados da população. “Nestes quatro anos, nosso compromisso é o de governar com responsabilidade, cuidando daqueles que mais necessitam da nossa atenção e, ao mesmo tempo, driblando a crise, fazendo mais com menos”, afirmou.





Obras entregues em 2017

Ao todo, foram 25 obras concluídas e unidades estruturadas em 2017, sendo 15 delas iniciadas na atual gestão. Entre elas, destacam-se: a primeira etapa do prolongamento da rua Santa Catarina; a Unidade de Coleta de Sangue, que, só entre os meses de maio e novembro, coletou 1.278 bolsas; o Atendimento à Saúde da Mulher e da Criança na Unidade Básica de Saúde (UBS) “Dr. Jonas Pires Corrêa”, que já recebeu 9,7 mil mulheres e 2 mil crianças; e a revitalização do Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta”, que passou a permanecer aberto aos finais de semana.

Outro destaque deste ano foi a entrega do canal de escoamento da avenida José Silva Melo, que, unido à retificação do leito do córrego Boa Vista, contribui para a desobstrução da passagem das águas pluviais, evitando enchentes em épocas de chuva. É importante ressaltar que a obra se trata de uma ação preventiva e que a Prefeitura já trabalha em um novo projeto de engenharia que resolverá de forma definitiva o problema das inundações em bairros como a Vila América. O compromisso assumido pelo prefeito João Dado é de concluir essas obras até o final de seu mandato e, com isso, solucionar um contratempo que se arrasta há cerca de 30 anos.

Entre os projetos iniciados antes de 2017, foram entregues, ao longo deste primeiro ano de governo, obras como a Unidade de Saúde da Família “Josephina Pirotello Pesciotto ‘Dona Nina’”, que no período entre agosto e novembro já registrou 3.435 atendimentos médicos; o Conjunto Habitacional São Lucas; o Parque Aquático “Savério Maranho”; a ponte do córrego Boa Vista; a construção da portaria do Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”; e o calçamento e a revitalização da praça Dr. Fernando Costa, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida.





Obras em andamento para 2018

Além das 25 obras entregues pela Prefeitura em 2017, outras 23 seguem em andamento em Votuporanga, sendo 11 delas iniciadas durante a atual gestão.

Entre as obras iniciadas neste ano, destacam-se a das redes elétrica e de iluminação pública do Parque Boa Vista I, que já se encontram 98% executadas; a construção da unidade Noroeste do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), com 70% dos trabalhos já realizados; e a nova sede da Unidade de Saúde da Família “Carmem Martins Maria Morettin”, no bairro Chácara das Paineiras, cuja construção foi retomada e já se encontra 50% executada.

Já entre as obras em fase adiantada de projetos e convênios, são destaques: a ampliação e a infraestrutura esportiva do Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, a instalação da sinalização turística vertical da cidade, como parte das ações de Votuporanga enquanto Município de Interesse Turístico (MIT) e a ampliação do CEMEI “Mercedes Fernandes de Lima”.

Entre as obras a serem contratadas para 2018, estão: transposições da linha férrea; obras completas contra enchentes na avenida José Silva Melo; e a construção de uma nova sede para o Banco de Leite Humano.

Na infraestrutura urbana, a Prefeitura também aplicará mais de 1 mil toneladas de massa asfáltica em operações tapa-buraco, além das 1,2 mil toneladas aplicadas durante este ano. Outros R$ 1,8 milhão são aguardados para recapeamento e R$ 300 mil para pavimentação.





Escolas estruturadas e crianças bem cuidadas

Durante sua apresentação, o prefeito João Dado também deu ênfase às ações mantidas pela gestão municipal no intuito de garantir às crianças de Votuporanga um ensino de qualidade, desde os primeiros anos escolares.

Só em 2017, foram entregues aos estudantes mais de 7 mil kits com uniformes e tênis. Ao longo do ano, mais de 2,8 milhões de refeições foram distribuídas na merenda; 1,2 mil alunos foram atendidos pelo transporte escolar; e 160 lousas digitais foram instaladas em todas as escolas da rede municipal de ensino, para uso durante as aulas de Laboratório de Informática.

Com o objetivo de ampliar a segurança e o conforto de suas instalações, os Centros de Educação Municipal (CEM) “Prof.ª Clary Brandão Bertoncini” e "Deputado Narciso Pieroni" vem passando por reformas e todas as escolas estão tendo suas estruturas adaptadas contra incêndios.

Também em 2017, foram adquiridos 27 novos veículos para a frota da Secretaria da Educação, incluindo cinco ônibus, sendo um deles adaptado para cadeirantes; 11 vans escolares; uma van executiva; três veículos utilitários para usos administrativos; e um caminhão baú para transferência de mobiliários.





Saúde melhor para todos

Só neste ano, o orçamento municipal teve 27% de seus valores voltados para a saúde. Um percentual muito acima do índice de 15% de investimento mínimo estabelecido pelo governo federal.

Ao todo, foram realizadas 328 mil consultas nos 21 consultórios municipais. Cerca de 130 agentes de saúde percorreram as ruas da cidade e 14 agentes de endemias foram convocados para o combate à dengue. Como resultado dessas ações, o número de casos da doença caiu dos 839 registrados em 2016 para apenas 33, em 2017.

Foram realizadas, ainda, campanhas em favor da multivacinação e contra febre amarela, gripe, caxumba, raiva e HPV. No total, foram aplicadas 14.844 doses da vacina de febre amarela, uma quantidade bem acima da registrada em 2016, quando foram realizadas 5.673 aplicações.

Outra ação de destaque foi o novo Odonto Móvel que, com o objetivo de levar tratamento odontológico gratuito a todos, realizou cerca de 2,7 mil atendimentos em seis meses. Já na rede básica de saúde, foram efetuadas 9 mil consultas no Centro Especializado de Odontologia e 34,4 mil consultas com dentistas da rede municipal. Para 2018 já está prevista a implantação de dois novos consultórios odontológicos na cidade.

A frota da Secretaria da Saúde foi equipada com quatro novos veículos, incluindo uma ambulância; uma van Master adaptada para transporte de pacientes; um micro-ônibus adaptado para atendimentos do Odonto Móvel; e um automóvel para usos administrativos. Para o ano de 2018 já foram conquistados outros sete novos veículos, sendo cinco ambulâncias; um trailer Castramóvel e um micro-ônibus especial.





Formando uma geração esportiva

O esporte foi mais uma área que recebeu diversos investimentos e incentivos da gestão municipal ao longo deste ano. As iniciativas implementadas no município contribuem para estimular a prática de atividades físicas entre a população, auxiliando na manutenção de um ritmo de vida mais saudável.

Em Votuporanga, já são 30 academias ao ar livre, ideais para a prática de exercícios e alongamentos, 11 delas foram instaladas por meio de emendas parlamentares vindas do prefeito João Dado durante seus mandatos como deputado federal. A cidade conta ainda com 13 praças esportivas, sendo que oito delas foram reformadas neste ano.

Outro diferencial do munícipio é o Centro de Formação Esportiva de Natação, um programa municipal, desenvolvido em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, voltado para a formação e profissionalização de nadadores, que se utilizará da estrutura do novo Parque Aquático “Savério Maranho”.

Já as escolinhas de Esporte da Prefeitura atenderam, em 2017, cerca de 3,8 mil alunos, inscritos em 16 diferentes modalidades. A gestão municipal, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, ofereceu, ainda, apoio a 280 atletas, que participaram de diversas competições profissionais realizadas país afora.

Também neste ano, Votuporanga foi palco do 21° JORI - Jogos Regionais do Idoso. A competição trouxe mais de 3,7 mil atletas ao município, que sediou a maior edição de toda a história dos Jogos.





Cultura acessível a todos

Em 2017, a Prefeitura de Votuporanga trabalhou intensamente para que a população tivesse cada vez mais acesso a atividades culturais e de entretenimento. Ao todo, foram realizados, ao longo do ano, mais de 600 eventos com atrações gratuitas e abertas a toda comunidade, em diversas regiões da cidade.

Uma das maiores realizações culturais da gestão municipal foi a sétima edição do Festival Literário de Votuporanga, que reuniu um público de cerca de 70 mil pessoas no Parque da Cultura, ao longo de nove dias de programação gratuita, que trouxe ao munícipio renomados autores da literatura brasileira contemporânea, além de grandes shows musicais, oficinas e espetáculos teatrais.

Outro destaque foi a retomada de uma das festividades mais tradicionais do município: o Desfile Cívico em comemoração ao aniversário da cidade, que reuniu um público de mais de 10 mil pessoas e um cortejo com cerca de 1,3 mil participantes.

Além disso, cerca de 400 crianças e adolescentes participam de projetos culturais e artísticos coordenados pela Secretaria da Cultura e Turismo, como o Projeto Axé Criança, o Projeto Sinfônico da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’” e o Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (NIAC).

No município, todos podem entrar em contato com o universo cultural graças a estruturas diferenciadas como a da Biblioteca Municipal “Castro Alves”, que conta com um acervo 100% acessível, com livros em braile e equipamentos de ampliação de imagens e leitura em áudio das obras literárias disponíveis para consulta.





Turismo como fonte de emprego e renda

No campo do Turismo, o ano de 2017 ficou marcado pela conquista do título Município de Interesse Turístico (MIT) por Votuporanga. Com a titulação, a Prefeitura passa a receber recursos anuais do Governo do Estado, que devem ser investidos no fomento ao turismo como propulsor da economia local, gerando empregos e renda.

Recentemente, foi concluído e encaminhado ao Governo do Estado um projeto de sinalização turística e comunicação visual, que prevê a instalação de 177 placas informativas verticais, indicando a localização de 41 pontos da cidade, incluindo atrações turísticas e equipamentos que sirvam ao visitante, como hotéis, restaurantes e hospitais. A elaboração do projeto ficou marcada como a primeira ação de Votuporanga enquanto Munícipio de Interesse Turístico.





Cuidando de gente

Dentro das prioridades de um governo que cuida de gente, o prefeito João Dado também apresentou números e ações nas áreas de Assistência Social e Direitos Humanos, responsáveis por defender os menos favorecidos na sociedade. Foram quase 30 mil atendimentos nas três unidades dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), mais de 4,4 mil fraldas geriátricas e 2,7 mil cestas básicas entregues às pessoas mais necessitadas. Pelo CRAM (Centro de Referência no Atendimento à Mulher), a Prefeitura realizou também mais de 6,4 mil atendimentos de mulheres vítimas de violência.

Pessoas com deficiência, moradores de rua, dependentes químicos e egressos prisionais também tiveram seus direitos protegidos durante a atual administração. Por meio da Secretaria de Direitos Humanos, essas pessoas ganharam cuidado e atenção especial conquistando a reinserção na sociedade. Mais de 430 pessoas passaram pelas vagas de empregos temporárias do Votuporanga em Ação e conseguiram renda para suas famílias. Só na gestão do prefeito João Dado foram abertas 60 novas vagas do programa.

As entidades assistenciais que auxiliam a Prefeitura a atender essas pessoas também foram valorizadas pela atual Administração. Foram repassados R$ 3,9 milhões a essas instituições, ou seja, 18% a mais que no ano passado. Além disso, a Prefeitura também distribuiu kits e alimentos que foram revertidos em ações solidárias a comunidade mais carente.

A causa animal também entrou no foco das ações públicas neste governo. Com envolvimento especial da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, a Prefeitura estruturou a legislação e a administração para defesa dos animais. Com articulação política do prefeito João Dado, o município receberá recursos para o Recanto dos Focinhos, que já está em construção, e implantará um programa de castração que percorrerá a cidade, como método de controle da população canina e felina.





Planejamento e suporte para o desenvolvimento

Em uma cidade que cresce e se desponta nos cenários regional e até mesmo estadual e federal é imprescindível um bom planejamento para que esta evolução aconteça de forma organizada. O Plano de Mobilidade Urbana, aprovado pela Câmara Municipal, servirá para estruturar este crescimento. Diversas diretrizes foram estudadas e apresentadas no documento que deverá ser utilizado como uma espécie de manual para os gestores durante os próximos 20 anos.

Na geração de empregos, Votuporanga também se destacou entre as cidades do interior de São Paulo e atingiu índices que há muitos anos não eram registrados. Foram mais de 1.800 vagas formais criadas deixando a cidade entre as 15 do Estado que mais empregam. O Centro do Empreendedor, criado na gestão do prefeito João Dado, contribuiu para isso por meio da vasta oferta de cursos de qualificação, foram mais de 1,6 mil certificados entregues em 2017. Grandes marcas e diversas empresas acreditaram no potencial da cidade e hoje ajudam a alavancar ainda mais a economia local, entre elas, McDonald’s, Toyota, Laranjão, Americanas, além do crescimento da Vikstar e da nova Pinheiral.





Governando com responsabilidade

Para administrar todos estes investimentos são necessários muita responsabilidade e comprometimento. Ao assumir a Prefeitura, em janeiro deste ano, João Dado já havia elaborado estudos que viabilizaram uma reforma administrativa que reestruturou todos os setores da Prefeitura, reduzindo cargos comissionados ocupados por profissionais não concursados e abrindo chances de valorização aos servidores efetivos. Hoje, apenas 4% dos funcionários públicos são nomeados, do total de 2.085 colaboradores. Além disso, o prefeito João Dado também marcou este primeiro de gestão pela abertura de novos concursos públicos, foram 171 novos servidores convocados, a maioria para as áreas prioritárias de Saúde e Educação.

A transparência nas compras públicas, aumentou a concorrência entre as empresas que gerou economia de R$ 6 milhões durante ao ano. “São recursos que podem ser investidos em benefícios diretos à população nas mais variadas áreas”, ressaltou o prefeito.





Mais educação, menos infração

Os números de trânsito apresentados pelo prefeito João Dado comprovaram que as campanhas educativas realizadas pela Prefeitura estão fazendo com que motoristas, ciclistas e pedestres sejam mais prudentes e conscientes nas ruas da cidade. Foram aplicadas 9,1 mil multas a menos que no ano passado, sem que houvesse flexibilização do sistema de fiscalização. Cerca de 10 mil kits educativos foram entregues nas escolas e ruas da cidade durante as mobilizações realizadas. “É a Prefeitura educando mais para punir menos”, destacou o prefeito.

No transporte público, mais de 313 mil passagens foram utilizadas por meio do subsídio oferecido pela Prefeitura.





Preservando o futuro

Um dos programas implantados pelo prefeito João Dado que mais gerou propagação nas mídias de diversas regiões foi o Disque Árvore. Das 10 mil espécies plantadas neste ano, 850 foram através da iniciativa onde o cidadão interessado entra em contato com a Saev Ambiental e solicita, gratuitamente, uma árvore em frente à sua casa. Para dar manutenção em todas as árvores da cidade, a Saev Ambiental também criou a Poda Gratuita, que atingiu 22 mil árvores neste ano.

A revitalização do Horto Florestal também marcou este primeiro ano de governo do prefeito João Dado, já que o espaço ganhou vida e se passou a ser uma opção de local atrativo para entretenimento das famílias também aos fins de semana.