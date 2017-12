O Executivo ainda informou que além da adequação da iluminação já existente no local, um novo poste de 10 metros composto por quatro pétalas será instalado no centro da rotatória prevista para ser construída pelo Estado na obra das alças de acesso

publicado em 22/12/2017

A Prefeitura ainda informou que a previsão para execução do serviço pela empresa responsável pelo trabalho será no dia 28 de dezembro (Foto: A Cidade)

Da redação

A iluminação pública na avenida Onofre de Paula, no trecho de acesso ao bairro Jardim Residencial Noroeste sofrerá mudanças ainda neste mês. De acordo com a Prefeitura de Votuporanga, alguns postes precisarão ser reposicionados para uma adequação por conta das obras de construção das alças de acesso da rodovia Péricles Bellini, que estão em andamento pelo Departamento de Estradas de Rodagens, o DER, do Governo do Estado.

O Executivo ainda informou que além da adequação da iluminação já existente no local, um novo poste de 10 metros composto por quatro pétalas será instalado no centro da rotatória prevista para ser construída pelo Estado na obra das alças de acesso.

“Desta forma, as mudanças contribuirão para melhorias no sistema de iluminação que já existe no local. Ao todo foram investidos R$ 18,6 mil”, informou o Executivo.

A Prefeitura ainda informou que a previsão para execução do serviço pela empresa responsável pelo trabalho será no dia 28 de dezembro. “Por conta das ações, a Elektro fará interrupção na distribuição da rede de energia elétrica nos cinco postes a serem reinstalados, podendo, portanto, ocasionar quedas de energia nas moradias ou estabelecimentos próximos nos períodos da manhã e da tarde”, alertou.